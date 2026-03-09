Bu hafta BİM marketlerde satışta olacak ürünlerin yer aldığı 10-11-13 Mart aktüel kataloğu yayınlandı. Bu Salı, Çarşamba ve Cuma BİM markette buzdolabı, televizyon, çamaşır kurutma makinesi, kombi dolabı, mutfak takımı, macun çeşitleri, maktap, vidalama seti, kaynak makinesi, yağlayıcı ve pas sökücü, basamak profil merdiven, tavan boyası, elektrikli süpürge, cep telefonu, fırın tepsisi, cam kase seti gibi çeşitli ürünler alışverişseverlerle buluşacak. İşte BİM 10-11-13 Mart aktüel broşürü haberimizde...