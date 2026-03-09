Canlı
        Haberler Bilgi Alışveriş BİM 10-11-13 Mart aktüel kataloğu: BİM marketlere bu hafta neler geliyor, Salı ve Cuma günleri hangi ürünler satışta olacak?

        Yeni haftanın BİM aktüel kataloğu belli oldu. Bu Salı, Çarşamba ve Cuma günleri BİM marketlerde kişisel bakım ürünlerinden mutfak eşyalarına, teknolojik aletlerden temel gıda ürünlerine, hırdavat eşyalarından temizlik ürünlerine, abur cuburdan beyaz eşyaya kadar birçok ürün satışa çıkacak. İşte BİM 10-11-13 Mart aktüel broşürü...

        Bu hafta BİM marketlerde satışta olacak ürünlerin yer aldığı 10-11-13 Mart aktüel kataloğu yayınlandı. Bu Salı, Çarşamba ve Cuma BİM markette buzdolabı, televizyon, çamaşır kurutma makinesi, kombi dolabı, mutfak takımı, macun çeşitleri, maktap, vidalama seti, kaynak makinesi, yağlayıcı ve pas sökücü, basamak profil merdiven, tavan boyası, elektrikli süpürge, cep telefonu, fırın tepsisi, cam kase seti gibi çeşitli ürünler alışverişseverlerle buluşacak. İşte BİM 10-11-13 Mart aktüel broşürü haberimizde...

