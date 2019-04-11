BİM 12 Nisan 2019 Cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta indirimli neler var?

BİM 12 Nisan aktüel ürünler kataloğu, bu haftaki indirimleri kaçırmak istemeyenler tarafından araştırılıyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Samsung Galaxy J7 Prime 2 cep telefonu dikkat çekerken, Full HD televizyon, elektrikli süpürge gibi elektronik ürünler ayrıca pek çok giyim ürünü, mutfak gereci ve çocuklar için oyuncaklar öne çıkıyor. İşte 12 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu...