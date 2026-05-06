        Haberler Bilgi Alışveriş BİM 8 Mayıs 2026 aktüel kataloğu yayında: Bu hafta Cuma günü BİM marketlere dondurucu ve televizyon geliyor!

        BİM, 8 Mayıs 2026 tarihine ait aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Bu hafta Cuma günü tüm mağazalarda satışa sunulacak ürünler, geniş ürün çeşitliliğiyle öne çıkıyor. Teknolojik aletlerden oyuncaklara, beyaz eşyadan mutfak gereçlerine, gıda ürünlerinden kişisel bakım ve ev ihtiyaçlarına kadar birçok kategori müşterilere sunulacak. Cuma aktüel broşürde pek çok üründe avantajlı fiyatlar dikkat çekerken, indirimli seçenekler raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. İşte 8 Mayıs 2026 tarihli BİM aktüel ürünler listesi haberimizde...

        Giriş: 06 Mayıs 2026 - 16:31 Güncelleme:
        1

        BİM, 8 Mayıs 2026 tarihine ait aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Bu hafta Cuma günü raflarda yerini alacak ürünler arasında beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, elektronik ürünlerden kişisel bakım seçeneklerine kadar pek çok alternatif bulunuyor. Katalogda dondurucu, buzdolabı, televizyon, bulaşık makinesi ve süpürge gibi temel ev ihtiyaçlarının yanı sıra bluetooth hoparlör, su arıtma cihazı, saç düzleştirici ve çeşitli kozmetik ürünler dikkat çekiyor. Bununla birlikte oyuncak ve giyim ürünleri de haftanın öne çıkanları arasında yer alıyor. İşte 8 Mayıs Cuma günü satışa sunulacak BİM aktüel broşürü ve ürünlerin fiyatlarına dair detaylar...

        2

        Kumtel Dondurucu (5+1 Çekmece): 15.490 TL

        Kumtel 3 Çekmeceli Dondurucu (88 L): 8.900 TL

        Philips XB9125 Maraton Süpürge: 11.900 TL

        Dijitsu Tezgah Altı Buzdolabı: 5.900 TL

        Kumtel Mini Buzdolabı: 4.900 TL

        Kumtel Dondurma ve Sorbe Makinesi: 6.990 TL

        Fakir Dikey Şarjlı Süpürge: 6.250 TL

        Arnica Elektrikli Süpürge Cyclone: 3.750 TL

        PiranTech Buharlı Temizleme Makinesi: 4.900 TL

        Fakir Mega Blender Seti: 2.490 TL

        Philips Azur Ütü: 3.990 TL

        Arzum Buharlı Ütü: 1.590 TL

        3

        English Home Desenli Porselen Pasta Tabağı (4'lü): 349 TL

        Paşabahçe Bouquet Su Bardağı (3'lü): 99 TL

        Paşabahçe Bouquet Meşrubat Bardağı (3'lü): 109 TL

        LAV Kilitli Saklama Kabı Çeşitleri: 79 TL - 139 TL arası

        Borcam Dikdörtgen Fırın Tepsisi: 269 TL

        Bükümlü Tezgah Üstü Bambu Kesme Tahtası: 359 TL

        Parex Wondero Otomatik Temizlik Seti: 1.290 TL

        Homendra 8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap: 2.199 TL

        Perilla Pratik Katlanabilir Balkon Masası: 699 TL

        4

        TCL 65'' 4K QLED HDR Google TV: 34.900 TL

        Senna 43'' FHD Whale OS Android QLED TV: 11.690 TL

        Üflemeli Saç Düzleştirici: 2.990 TL

        Saç Düzleştirici Maşa (2si1 Arada): 899 TL

        Saç Düzleştirici: 999 TL

        Pratik Saç Düzleştirici: 499 TL

        Mini Düzleştirici Tarak: 599 TL

        Ağız Duşu: 599 TL

        Şarjlı Diş Fırçası: 499 TL (veya gelişmiş model 699 TL)

        Kaş Düzeltme Cihazı: 349 TL

        Siyah Nokta Temizleyici: 399 TL

        Lady Shaver: 799 TL

        Yüz ve Boyun Bakım Cihazı: 599 TL

        Elektronik Tırnak Oje Kurutucu: 219 TL

        5

        Dagi Kadın Pijama Takımı: 679 TL

        Kadın Triko Ayakkabı: 599 TL

        Çift Kişilik Pike: 349 TL

        Ranforce Çarşaf Çeşitleri: 169 TL - 199 TL

        Dagi Kadın İç Giyim Çeşitleri: 199 TL - 299 TL

        Kadın Kol Çantası: 369 TL

        6

        Hot Wheels Neon Yarış Temalı Arabalar: 249 TL

        Pelüş Oyuncak Çeşitleri (~35 cm): 499 TL

        Crick Crack Air Hokey: 829 TL

        Işıklı Paten Fancy: 799 TL

        Manyetik Küp Blok (108 Parça): 899 TL

        Altını Islatan ve Masal Anlatan Bebek: 549 TL

        Eğitici Hikaye ve Boyama Kitapları: 49 TL - 149 TL arası

        7

        Tefal Simplicity Tava (32 cm): 899 TL

        Tefal Simplicity Wok Tava (28 cm): 999 TL

        Tefal Simplicity Krep Tava (25 cm): 699 TL

        Tefal Simplicity Tava (24 cm): 649 TL

        Chef's Tava Seti (2'li - 24+28 cm): 599 TL

        Tek Fiyat Emaye Ürünler (Tencere/Sahan): 369 TL

        Bambum Mutfak Seti (6 Parça): 119 TL

        Bambum Çerezlik Seti: 149 TL

        Örme Hasır Sepet Çeşitleri: 169 TL

        Bükümlü Tezgah Üstü Bambu Kesme Tahtası: 359 TL

        Metal Ekmek Kutusu: 229 TL

        Kapaklı Saklama Kutusu (16 L): 119 TL

        Saklama Kabı Çeşitleri: 35 TL

        Silikon Kek Kalıbı Çeşitleri: 69 TL

        Kapaklı Hamur Leğeni (7 L): 79 TL

        Bölmeli Organizer Kutu (5 L): 109 TL

        Bölmeli Organizer Kutu (16 L): 229 TL

        Parex Wondero Otomatik Temizlik Seti: 1.290 TL

        Kaydırmaz Askı Seti (4'lü): 49 TL

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
