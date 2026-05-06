BİM 8 Mayıs 2026 aktüel kataloğu: Bu hafta Cuma günü BİM marketlere dondurucu ve televizyon geliyor!
BİM, 8 Mayıs 2026 tarihine ait aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Bu hafta Cuma günü tüm mağazalarda satışa sunulacak ürünler, geniş ürün çeşitliliğiyle öne çıkıyor. Teknolojik aletlerden oyuncaklara, beyaz eşyadan mutfak gereçlerine, gıda ürünlerinden kişisel bakım ve ev ihtiyaçlarına kadar birçok kategori müşterilere sunulacak. Cuma aktüel broşürde pek çok üründe avantajlı fiyatlar dikkat çekerken, indirimli seçenekler raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. İşte 8 Mayıs 2026 tarihli BİM aktüel ürünler listesi haberimizde...
BİM, 8 Mayıs 2026 tarihine ait aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Bu hafta Cuma günü raflarda yerini alacak ürünler arasında beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, elektronik ürünlerden kişisel bakım seçeneklerine kadar pek çok alternatif bulunuyor. Katalogda dondurucu, buzdolabı, televizyon, bulaşık makinesi ve süpürge gibi temel ev ihtiyaçlarının yanı sıra bluetooth hoparlör, su arıtma cihazı, saç düzleştirici ve çeşitli kozmetik ürünler dikkat çekiyor. Bununla birlikte oyuncak ve giyim ürünleri de haftanın öne çıkanları arasında yer alıyor. İşte 8 Mayıs Cuma günü satışa sunulacak BİM aktüel broşürü ve ürünlerin fiyatlarına dair detaylar...
Kumtel Dondurucu (5+1 Çekmece): 15.490 TL
Kumtel 3 Çekmeceli Dondurucu (88 L): 8.900 TL
Philips XB9125 Maraton Süpürge: 11.900 TL
Dijitsu Tezgah Altı Buzdolabı: 5.900 TL
Kumtel Mini Buzdolabı: 4.900 TL
Kumtel Dondurma ve Sorbe Makinesi: 6.990 TL
Fakir Dikey Şarjlı Süpürge: 6.250 TL
Arnica Elektrikli Süpürge Cyclone: 3.750 TL
PiranTech Buharlı Temizleme Makinesi: 4.900 TL
Fakir Mega Blender Seti: 2.490 TL
Philips Azur Ütü: 3.990 TL
Arzum Buharlı Ütü: 1.590 TL
English Home Desenli Porselen Pasta Tabağı (4'lü): 349 TL
Paşabahçe Bouquet Su Bardağı (3'lü): 99 TL
Paşabahçe Bouquet Meşrubat Bardağı (3'lü): 109 TL
LAV Kilitli Saklama Kabı Çeşitleri: 79 TL - 139 TL arası
Borcam Dikdörtgen Fırın Tepsisi: 269 TL
Bükümlü Tezgah Üstü Bambu Kesme Tahtası: 359 TL
Parex Wondero Otomatik Temizlik Seti: 1.290 TL
Homendra 8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap: 2.199 TL
Perilla Pratik Katlanabilir Balkon Masası: 699 TL
TCL 65'' 4K QLED HDR Google TV: 34.900 TL
Senna 43'' FHD Whale OS Android QLED TV: 11.690 TL
Üflemeli Saç Düzleştirici: 2.990 TL
Saç Düzleştirici Maşa (2si1 Arada): 899 TL
Saç Düzleştirici: 999 TL
Pratik Saç Düzleştirici: 499 TL
Mini Düzleştirici Tarak: 599 TL
Ağız Duşu: 599 TL
Şarjlı Diş Fırçası: 499 TL (veya gelişmiş model 699 TL)
Kaş Düzeltme Cihazı: 349 TL
Siyah Nokta Temizleyici: 399 TL
Lady Shaver: 799 TL
Yüz ve Boyun Bakım Cihazı: 599 TL
Elektronik Tırnak Oje Kurutucu: 219 TL
Dagi Kadın Pijama Takımı: 679 TL
Kadın Triko Ayakkabı: 599 TL
Çift Kişilik Pike: 349 TL
Ranforce Çarşaf Çeşitleri: 169 TL - 199 TL
Dagi Kadın İç Giyim Çeşitleri: 199 TL - 299 TL
Kadın Kol Çantası: 369 TL
Hot Wheels Neon Yarış Temalı Arabalar: 249 TL
Pelüş Oyuncak Çeşitleri (~35 cm): 499 TL
Crick Crack Air Hokey: 829 TL
Işıklı Paten Fancy: 799 TL
Manyetik Küp Blok (108 Parça): 899 TL
Altını Islatan ve Masal Anlatan Bebek: 549 TL
Eğitici Hikaye ve Boyama Kitapları: 49 TL - 149 TL arası
Tefal Simplicity Tava (32 cm): 899 TL
Tefal Simplicity Wok Tava (28 cm): 999 TL
Tefal Simplicity Krep Tava (25 cm): 699 TL
Tefal Simplicity Tava (24 cm): 649 TL
Chef's Tava Seti (2'li - 24+28 cm): 599 TL
Tek Fiyat Emaye Ürünler (Tencere/Sahan): 369 TL
Bambum Mutfak Seti (6 Parça): 119 TL
Bambum Çerezlik Seti: 149 TL
Örme Hasır Sepet Çeşitleri: 169 TL
Metal Ekmek Kutusu: 229 TL
Kapaklı Saklama Kutusu (16 L): 119 TL
Saklama Kabı Çeşitleri: 35 TL
Silikon Kek Kalıbı Çeşitleri: 69 TL
Kapaklı Hamur Leğeni (7 L): 79 TL
Bölmeli Organizer Kutu (5 L): 109 TL
Bölmeli Organizer Kutu (16 L): 229 TL
Kaydırmaz Askı Seti (4'lü): 49 TL