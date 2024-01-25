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        Haberler Ekonomi Alışveriş BİM aktüel 26-30 Ocak 2024 kataloğu: Ev eşyası kampanyası! Bu hafta BİM katalog indirimli ürünler fiyat listesi - Alışveriş Haberleri

        BİM aktüel 26 - 30 Ocak 2024 kataloğu yayında!

        BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alıyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta ay sonuna özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. İşte 26 - 30 Ocak BİM aktüel kataloğu ile ocak ayı indirimli ürünlerin fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2024 - 18:29 Güncelleme: 25.01.2024 - 18:29
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        1

        BİM aktüel ürünler 26 - 30 Ocak kataloğu yayımlandı. BİM'de bu hafta; küçük ev aletlerinden, beyaz eşyalara, ankastre setinden, kozmetik malzemelere, giyim seçeneklerinden mutfak eşyalarına birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 26 - 30 Ocak 2024 kataloğu ile fiyat listesi...

        2

        BİM AKTÜEL 26 OCAK 2024 KATALOĞU

        Naturalove Bambu Kirli Sepeti - 299 TL

        Mr. Green Deterjan Hazneli Mop - 369 TL

        Okyanus Banyo Seti - 299 TL

        Okyanus Yedeklş WC Kağıtlıklı Çöp Kovası ve Fırça Seti - 349 TL

        Aqua Flex Banyo Paspası - 59,50 TL

        Tuvalet Fırçası Çeşitleri 26,50 TL

        3

        Baza Kutulu Hurç - 69 TL

        4 Bölmeli Dolap Düzenleyici - 59 TL

        Raf Organizer - 49-50 TL

        12 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici - 29,50 TL

        Naturalove Jüt Bardak Altlığı - 10,50 TL

        Naturalove Amerikan Servis 49 TL

        4

        Dijitsu 75 Inç UHD Google TV - 23.999 TL

        Casper VIA X30 Cep Telefonu - 7.799 TL

        TCL 32 Inç FHD Android TV - 5.699 TL

        Kumtel Midi Fırın - 1.499 TL

        Tezgah Altı Buzdolabı - 3.499 TL

        Nautica Termos - 599 TL

        Nostaljik Radyo - 349 TL

        Joy Plus Dans Eden Kaktüs ve BT Speaker - 279 TL

        5

        Yükselen Zeka Zeka Kutusu - 199 TL

        Yükselen Zeka 2-3 Yaş Etkinlik Kitabım - 99 TL

        Kumandalı Arazi Aracı - 359 TL

        Oyuncak Işıklı Sesli Traktör - 119 TL

        Woody Citywood - 189 TL

        MGS Oyuncak Askeri Uçak - 199 TL

        Oyuncak Dönen Otopark - 229 TL

        6

        Casilda Home Desenli Çift Kişilik Yorgan - 389 TL

        Casilda Home Desenli Tek Kişilik Yorgan - 329 TL

        Casilda Home Kapitoneli Yastık - 119 TL

        Tam Fermuarlı Polar Üst Erkek - 159 TL

        Tam Fermuarlı Polar Üst Çocuk - 129 TL

        Kapüşonlu Kadife Pijama Takımı Kadın - 269 TL

        Post Halı 60x90 cm - 199 TL

        Wellsoft Patik Kadın - 34,50 TL

        Wellsoft Patik Çocuk - 32,50 TL

        7

        Chef's Tava 28 cm - 189 TL

        Chef's Sahan 20 cm - 139 TL

        Quick Dicer Pratik İpli Doğrayıcı - 139 TL

        Naturalove Oval Hasır Tepsi 40x31 cm - 179 TL

        Naturalove Oval Hasır Ekmeklik/Organizer 30x22,5 cm - 139 TL

        Benante Büyük Salata Tabağı 23x16 cm - 69 TL

        8
        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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