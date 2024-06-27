BİM aktüel ürünler kataloğu çıktı! 28 Haziran 2024 bu hafta BİM kataloğu indirimli ürünleri
BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. 28 Haziran Cuma gününe özel BİM aktüel kataloğunda bebek ürünleri kampanyası dikkat çekti. BİM 28 Haziran 2024 kataloğunda bu hafta; elektrikli süpürge 2.999 TL, elektrikli bisiklet 19.999 TL, porselen kupa 125 TL, katlanabilir çamaşır selesi 219 TL'den satışa sunulacak. İşte, 28 Haziran 2024 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu...
BİM aktüel ürünler kataloğu resmi internet sitesi üzerinden paylaşıldı. Bu haftaki BİM indirimli ürünler kataloğunda bebek ürünlerinin ön plana çıktığı görüldü. Ayrıca teknolojik aletler ve mutfak araç gereçleri de indirimli fiyatlarla alıcısıyla buluşacak. İşte, 28 Haziran 2024 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu...
BİM 28 HAZİRAN 2024 KATALOĞU
BabyCo Bebek Kangru 299 TL
BabyCo Ana Kucağı 699 TL
BabyCo Bebek Mama Sandalyesi 329 TL
Wee Antikolik Akıtmaz Bardak 89 TL
Wee Deseneli Emzik Askısı 34,50 TL
Bebsi Pipetli Bardak 109 TL
Mycey Kullan At Klozet Örtüsü 39,50 TL
Senna 65" Frameless Ultra HD Google Tv 17.499 TL
Senna 43' Frameless Ultra Hd Google Tv 6.899 TL
Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 2.999 TL
Arnica Blender Seti 1.299 TL
Kumtel Fastfryer 1.599 TL
Luxell Fastfryer 2.499 TL
Kumtel Dijital Yağsız Fritöz 1.999 TL
Fakir Brila Buharlı Ütü 1.199 TL
Kumtel Cam Set Üstü Ocak 2.199 TL
Range Karla El Mikseri 799 TL
EFB4 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 19.999 TL
TCL 55' 4K Ultra HD Google Tv 17.999 TL
Samsung Galaxy A04 Cep Telefonu 4.999 TL
Casper Via X30 Cep Telefonu 7.499 TL
Polosmart TWS Kulaklık 349 TL
Polosmart 3 Çıkışlı Şarj Kablosu 89 TL
Latte Dönen Başlıklı Masaüstü Telefon Tutucu 59,90 TL
Polosmart Kablosuz Masaüstü Şarj Cihazı 129 TL
Lisanslı Tavan Lambası 299 TL
Masaüstü Sinek Öldürücü 249 TL
BU HAFTA BİM'E İNDİRİMLİ NELER VAR?
Fisher Price Hayvanlarla Tanışalım 359 TL
Diytoy İlk 100 Sözcük 99 TL
Gokidy Yelpaze Köpük Balon Oyuncağı 44,50 TL
Piccolo Mondi Sesli Müzikli Oyuncak 199 TL
Dokulu Puzzle 89 TL
Birlik Oyuncak Müzikli Sesli Vur Davul Oyuncağı 229 TL
Kapri takım kadın 209 TL
Valiz organizer set 79 TL
Dikik kutusu 119 TL
Mini boy hurç 55 TL
Chef's Derin Tencere 24 cm 319 TL
Paşabahçe Dantel Çay Seti 12 Parça 199 TL
Pirge Şef Bıçağı 16 cm 199 TL
Pirge Dilimleme Bıçağı 16 cm 169 TL
Glass in love Cam Ayaklı Meyvelik 199 TL
Benante Çiçek Desenli Porselen Kupa 125 TL