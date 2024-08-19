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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM aktüel kataloğu 20-21 Ağustos 2024: Bu hafta BİM aktüel ürünlerde çekme karavan var! İşte indirimli ürünler

        BİM aktüel kataloğu 20-21 Ağustos 2024: Bu hafta BİM aktüel ürünlerde çekme karavan var!

        20-21 Ağustos 2024 BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Böylece BİM'in Salı ve Çarşamba indirimleri belli oldu. Market zinciri, bu hafta da onlarca indirimli ürünle raflarını yeniliyor. Kataloğa göre Salı günü market ürünleri indirimli fiyatlarla alıcısını bekliyor olacak. Çarşamba günü ise 3.70 metrelik çekme karavan ve yaylı çift kişilik yatak satışa çıkacak. Peki, BİM'de bu hafta neler var? İşte, BİM aktüel 20-21 Ağustos 2024 kataloğu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2024 - 09:58 Güncelleme: 19.08.2024 - 09:58
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        Bu haftanın BİM indirimli ürünleri merak ediliyordu. BİM aktüel 20-21 Ağustos 2024 kataloğu paylaşıldı. Salı günü indirimli market ürünleri raflarda yerini alacak. Çarşamba günü ise BİM’e çekme karavan geliyor. 3.70 metrelik karavan, peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla satışa sunulacak. Peki, BİM’de bu hafta neler var? İşte, 20-21 Ağustos 2024 BİM aktüel ürünler kataloğu…

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        BİM AKTÜEL 21 AĞUSTOS 2024 KATALOĞU

        Torku Yarım Yağlı Süt 1 L 23,90 TL

        İçim Az Yağlı Yoğurt 3 Kg 79,50 TL

        İçim Labne 3x 180 G 92,50 TL

        Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 249 TL

        Kaanlar Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 179 TL

        Namet Acılı/Acısız Dana Kebap 62,50 TL

        Banvit Piliç Uzun Sosis 75 TL

        Namet Dana Döner 219 TL

        Ramiz Dana İnegöl Köfte 219 TL

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        Simbat Karışık Kuruyemiş 90 TL

        Glora Karamelize Bisküvi Kreması 63,50 TL

        Glutensiz Muffin Kek 34,50 TL

        Glutensiz Kurabiye 26,50 TL

        Züber Nohut Cipsi 39,50 TL

        Aromalı İçecek Çeşitleri 44,50 TL

        Karali Rize Siyah Çay 109,50 TL

        4

        3.70 Metre Çekme Karavan (4 Kişilik) 229.000 TL

        5

        Homedius Bamboo Plus Bonel Yaylı Tek Kişilik Yatak 1.999 TL

        Homedius Flexi Bonel Yaylı Çift Kişilik Yatak 3.299 TL

        Homedius Multicomfort Visco Torba Yaylı Çift Kişilik Yatak 5.499 TL

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