BİM aktüel kataloğu 20-21 Ağustos 2024: Bu hafta BİM aktüel ürünlerde çekme karavan var!
20-21 Ağustos 2024 BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Böylece BİM'in Salı ve Çarşamba indirimleri belli oldu. Market zinciri, bu hafta da onlarca indirimli ürünle raflarını yeniliyor. Kataloğa göre Salı günü market ürünleri indirimli fiyatlarla alıcısını bekliyor olacak. Çarşamba günü ise 3.70 metrelik çekme karavan ve yaylı çift kişilik yatak satışa çıkacak. Peki, BİM'de bu hafta neler var? İşte, BİM aktüel 20-21 Ağustos 2024 kataloğu...
Bu haftanın BİM indirimli ürünleri merak ediliyordu. BİM aktüel 20-21 Ağustos 2024 kataloğu paylaşıldı. Salı günü indirimli market ürünleri raflarda yerini alacak. Çarşamba günü ise BİM’e çekme karavan geliyor. 3.70 metrelik karavan, peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla satışa sunulacak. Peki, BİM’de bu hafta neler var? İşte, 20-21 Ağustos 2024 BİM aktüel ürünler kataloğu…
BİM AKTÜEL 21 AĞUSTOS 2024 KATALOĞU
Torku Yarım Yağlı Süt 1 L 23,90 TL
İçim Az Yağlı Yoğurt 3 Kg 79,50 TL
İçim Labne 3x 180 G 92,50 TL
Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 249 TL
Kaanlar Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 179 TL
Namet Acılı/Acısız Dana Kebap 62,50 TL
Banvit Piliç Uzun Sosis 75 TL
Namet Dana Döner 219 TL
Ramiz Dana İnegöl Köfte 219 TL
Simbat Karışık Kuruyemiş 90 TL
Glora Karamelize Bisküvi Kreması 63,50 TL
Glutensiz Muffin Kek 34,50 TL
Glutensiz Kurabiye 26,50 TL
Züber Nohut Cipsi 39,50 TL
Aromalı İçecek Çeşitleri 44,50 TL
Karali Rize Siyah Çay 109,50 TL