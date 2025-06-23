BİM aktüel ürünler 24 Haziran 2025 Salı: Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
BİM Salı günü indirime girecek ürünlerini duyurdu. Bu indirimli ürünler, hem günlük ihtiyaçları karşılamak isteyenler hem de fırsatları değerlendirmek isteyenler için avantaj sağlıyor. Peki BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 24 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğunda 1 KG Aşureik buğday 24,75 TL, kapaklı aşure kabı 27,50 TL, makarna çeşitleri 14,75 TL, 5 KG baldo pirinç 335 TL’den satışa çıkıyor. Peki, 24 Haziran 2025 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
BİM 24 HAZİRAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER
1 KG Aşureik Buğday 24,75 TL
Kapaklı Aşure Kabı 27,50 TL
Makarna Çeşitleri 14,75 TL
5 KG Baldo Pirinç 335 TL
1 KG Siyah Zeytin 125 TL
1 KG Bulgur Çeşitleri 34,50 TL
Baby Bebek Bezi 245 TL
40'lı Tuvalet Kağıdı 249 TL
5 KG Çamaşır Yumuşatıcısı 105 TL
Sıvı Deterjan 164 TL