        BİM aktüel ürünler 24 Şubat 2026: BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi indirimler var?

        BİM aktüel ürünler 24 Şubat 2026: BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi indirimler var?

        Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 24 Şubat Salı gününden itibaren BİM kataloğunda Aknaz Rende Mozzarella Peyniri 200 gr 89,50 TL, Aknaz Yarım Yağlı Tava Peyniri 1000 gr 199 TL, Aknaz Krem Peynir 2x150 gr 62,50 TL, Lezita Piliç Schnitzel 1080 gr 99 TL'den satışa çıktı. Peki BİM aktüel ürünler 24 Şubat 2026 tamamında neler var?

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2026 - 10:33
        BİM aktüel ürünler indirim listesi belli oldu. Gıdadan temizlik malzemelerine varıncaya kadar pek çok üründe indirim var. Makarna Çeşitleri: 24,75 TL, Tagliatelle Makarna Pasta Veneta 500 g: 59,50 TL, Bulgur Çeşitleri Tat 1 kg: 32,50 TL’den satışa çıktı. İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu

