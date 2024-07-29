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        Haberler Bilgi Yaşam BİM aktüel ürünler 30 Temmuz Salı: Süt ve süt ürünlerinde indirim fırsatı

        BİM aktüel ürünler 30 Temmuz Salı: Süt ve süt ürünlerinde indirim fırsatı

        Salı gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu haftaki indirimli ürünlerde süt ve süt ürünlerindeki fiyatlar dikkat çekti. Laktozsüt kefir, orman meyveli kefir, laktozsuz yoğurt ve lor peyniri gibi pek çok çeşit raflarda yer aldı. Peki BİM aktüel ürünlerde neler var? İşte 30 Temmuz 2024 Salı BİM indirim kataloğu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2024 - 10:17 Güncelleme: 29.07.2024 - 10:17
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        BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Salı ve Cuma günleri indirime giren mağazada 30 Temmuz Salı günü gıdada pek çok ürün indirime giriyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu 30 Temmuz 2024

        2

        İçim 1 Litre Laktozsuz Kefir 47,50 TL

        Dost 5 Kg Yarım Yağlı Yoğurt 149 TL

        Dost 2 Litre %1,2 Yağlı Ayran 42,50 TL

        Dost 750 gr Laktozsuz Yoğurt 29,50 TL

        Dost 2000 gr Az Yağlı Bidon Yoğurt 62,50 TL

        Dost 1 Litre Çikolatalı Pastörize Süt 34,50 TL

        Aknaz 1500 gr Yarım Yağlı Tost Peyniri 259 TL

        3

        Altınkılıç 1 Litre Orman Meyveli Kefir 49,50 TL

        Binvezir 1000 gr Yarım Yağlı Eritme Peynir 199 TL

        Binvezir 1000 gr Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 229 TL

        Superfresh 200 gr Pizza Tost 39,75 TL

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