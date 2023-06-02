Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BİM aktüel ürünler kataloğu çıktı! Bu hafta 2 Haziran Cuma günü BİM'de neler var?

BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta 2 Haziran 2023 Cuma BİM aktüel kataloğunda; çatal kaşık bıçak takımı, karnıyarık tenceresi, android TV, notebook, 12 kişilik yemek takımı, airfryer, nevresim takımı gibi birçok indirimli ürün satışa sunulacak. İşte, BİM 2 Haziran 2023 indirimli ürünler listesi...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • BİM aktüel ürünler kataloğu: Yarın raflarda! Bu hafta 2 Haziran 2023 Cuma BİM aktüel indirimli ürünler listesinde neler, hangi ürünler var?

    BİM aktüel ürünleri her hafta salı ve cuma günleri müşterisi ile buluşuyor. Bu hafta 2 Haziran Cuma günü satışa sunulacak BİM katalog indirimli ürünleri belli oldu. BİM'de bu hafta küçük ev aletlerinden teknolojik ürünlere, mutfak araç gereçlerinden nevresim takımına pek çok ürün satışa sunulacak. İşte 2 Haziran 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu...

    2 HAZİRAN 2023 BİM AKTÜEL KATALOĞU 

    HP Notebook 7N4W2AA - 8.499 TL

    HP Tanklı Yazıcı - 3.599 TL

    Dijitsu 32 Inç Uydu Alıcılı TV 32D9800 - 2.199 TL

    Dijitsu 50 Inç UHD WEBOS TV 50DW9900 - 6.499 TL

    Casper Cep Telefonu - 3.399 TL

    Russell Hobbs Satisfry Air Fryer 26510-56 - 2.799 TL

    Braun Blender Set MQ5275 - 1.799 TL

    Heifer Işıklı Kettle - 329 TL
  • BİM aktüel ürünler kataloğu: Yarın raflarda! Bu hafta 2 Haziran 2023 Cuma BİM aktüel indirimli ürünler listesinde neler, hangi ürünler var?

    Goldmaster Saç ve Sakal Şekillendirici GM-8126 Fit - 189 TL

    El Tipi Masaj Aleti - 139 TL

    Şarjlı ve Dokunmatik Kristal Lamba - 189 TL

    Monopoly Düello Zamanı - 179 TL

    Şarjlı Raket Sinek Öldürücü - 69 TL

    Sevimli Çocuk Parkı - 199 TL

    MGS Garaj Oyun Seti - 135 TL

    Spiderman Figür - 159 TL
  • BİM aktüel ürünler kataloğu: Yarın raflarda! Bu hafta 2 Haziran 2023 Cuma BİM aktüel indirimli ürünler listesinde neler, hangi ürünler var?

    Kütahya Porselen Mat Altın File Rölyefli Yemek Takımı - 1.899 TL

    Hisar Miami 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı - 829 TL

    Dalgıç Gümüş Oval Tepsi - 139 TL

    Emaye Meyvelik - 189 TL

    Emaye Ayaklı Kek Fanusu - 229 TL

    Emaye Kavanoz Seti - 299 TL

    Hisar Optima Çelik Derin Tencere - 335 TL

    Hisar Optima Çelik Karnıyarık Tencere - 359 TL

    Buzdolabı Organizeri - 22,50 TL
  • BİM aktüel ürünler kataloğu: Yarın raflarda! Bu hafta 2 Haziran 2023 Cuma BİM aktüel indirimli ürünler listesinde neler, hangi ürünler var?

    Carina Madison Çift Kişilik Nevresim Takımı - 399 TL

    Molinella Çift Kişilik Pike Takımı - 345 TL

    Casilda Home Mat Saten Kapitoneli Yatak Örtüsü Seti - 399 TL

    Casilda Home Ütü Masası - 325 TL

    Casilda Home Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi - 129 TL

    Okyanus Home Banyo Seti 179 TL

    Naturalove Büyük Boy Hasır Sepet - 69 TL

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.