Bu hafta cuma günü satışa çıkacak olan BİM aktüel ürünler kataloğu çıktı. Alışveriş severler ise BİM aktüel ürünleri merak ediyorlar. 7 Ekim 2022 BİM aktüel kataloğunda; mutfak araç gereçlerinden nevresime, oyuncaktan teknolojik aletlere pek çok farklı ürün yer alıyor. İşte BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu...