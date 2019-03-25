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Her hafta müşterilere kampanyalı ürün sunan BİM, bu hafta da müşterilerinin karşısına bakım ürünleri ile çıkıyor. BİM 26 Mart 2019 aktüel ürünler kataloğunu incelediğimizde bebek bakım ve temizlik ürünlerinin olduğunu görüyoruz. İşte BİM 26 Mart 2019 aktüel ürünler kataloğu...