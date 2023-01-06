BİM aktüel ürünlerde bu hafta onlarca ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Alışveriş takipçileri için BİM 10 - 13 Ocak indirimli ürünler listesini haberimizde derldik. Peki, bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler indirime girdi? İşte, BİM aktüel kataloğu 10 - 13 Ocak Salı ve Cuma ile raflarda yerini alacak indirimli ürünlerin fiyatları...