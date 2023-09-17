BİM'de elektrikli bisiklet satışa çıkıyor! 19 Eylül Salı ve 22 Eylül Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? - Alışveriş Haberleri

BİM'de elektrikli bisiklet satışa çıkıyor! 19 Eylül Salı ve 22 Eylül Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? - Alışveriş Haberleri

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BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi, ucuz yolla alışveriş yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. 19 Eylül Salı BİM aktüel ürünler kataloğunda süt ve süt ürünleri, pasta ürünleri satışa çıkarken 22 Eylül Cuma kataloğunda ise elektrikli bisiklet satışa çıkıyor. İşte 19 Eylül Salı ve 22 Eylül Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu...