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BİM'de tek fiyat kampanyası! 6 Ocak BİM kataloğunda onlarca ürün 19.50 ve 49.50 TL'ye satışta!

BİM aktüel ürünler kataloğu, her hafta Salı ve Cuma günlerinde yayınlanmaya devam ediyor. 6 Ocak Cuma BİM aktüel ürünler kataloğundaki tek fiyat kampanyası dikkat çekti. 119 TL'ye satışa sunulan Akıllı Bileklik, Ekran Büyütücü, Kablosuz Speaker gibi ürünler 6 Ocak Cuma günü itibarıyla raflardaki yerini alacak. İşte, 6 Ocak Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu indirim listesi...

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  • BİM'de tek fiyat kampanyası! 6 Ocak 2023 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan onlarca ürün 19.50 TL, 49.50 TL, 79.50 TL ve 119.00 TL'ye satılıyor!

    BİM market yeni yıla özel indirim kampanyalarını paylaştı. 6 Ocak Cuma günü itibarıyla satışta olacak ürünlerde tek fiyat kampanyası uygulanıyor. 6 Ocak 2023 BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan onlarca ürün 19.50 TL, 49.50 TL, 79.50 TL ve 119.00 TL'ye satışa çıkıyor. İşte, BİM aktüel kataloğu 6 Ocak Cuma tam indirim listesi ve ürün fiyatları...
  • BİM'de tek fiyat kampanyası! 6 Ocak 2023 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan onlarca ürün 19.50 TL, 49.50 TL, 79.50 TL ve 119.00 TL'ye satılıyor!

    6 OCAK CUMA BİM AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

    Tek Fiyat 19,50 TL olan ürünler;

    Sufle Kabı/ Kase

    Limon Press

    Basmalı Değirmen Tuzluk

    Dekoratif 6'lı Çay Tabağı Seti

    Ev Patiği

    Microfiber Bulaşık Altlığı

    Kaşıklı Cam Baharatlık

    Silikon Hazneli Yağlık

    Turşuluk - Zeytinlik

    Sürahi

    Çerçeve Puzzle Çeşitleri

    Oyun Hamuru

    Mini İş Arabaları
  • BİM'de tek fiyat kampanyası! 6 Ocak 2023 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan onlarca ürün 19.50 TL, 49.50 TL, 79.50 TL ve 119.00 TL'ye satılıyor!

    Tek Fiyat 79,50 TL olan ürünler;

    Siyah Fincan Askılığı Standı

    Kadın Cüzdan

    Temizlik Seti

    Büyük Deri Saplı Keçe Organizer

    Büyük Beden Eşofman Altı

    Şarj Edilebilir El Feneri

    Güzellik Seti

    Ahşap Santranç Takımı

    Kıyafet Değişen Bebek

    3'lü Arabalar

    Kız - Erkek Çocuk Atkı Bere Takımı
  • BİM'de tek fiyat kampanyası! 6 Ocak 2023 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan onlarca ürün 19.50 TL, 49.50 TL, 79.50 TL ve 119.00 TL'ye satılıyor!

    Tek Fiyat 49,50 TL olan ürünler;

    Borcam Kase

    Yağlık/Sirkelik

    3'lü Su Bardağı

    Dikdörtgen Oval Tabak

    Koltuk Yanı Keçe Organizer

    Deri Saplı Keçe Organizer

    Kase Hazneli Rende

    İkili Havlu Set

    Üçlü Kanaviçe Kurulama Bezi Kutulu

    Bİl Bakalım Kimim

    3in 1 Şarj Kablosu

    Oyun Hamuru Seti
  • BİM'de tek fiyat kampanyası! 6 Ocak 2023 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan onlarca ürün 19.50 TL, 49.50 TL, 79.50 TL ve 119.00 TL'ye satılıyor!

    Tek Fiyat 119,00 TL olan ürünler;

    Akıllı Bileklik

    Ekran Büyütücü

    Kopyalam Renkli Çizim Tahtası

    Kablosuz Speaker

    Şarjlı Doğrayıcı

    Organizerli Kahvaltılık

    Kare Tepsi 2'li

    Çay Seti

    Siyah Metal Bulaşıklık

    Cam Kurabiyelik

    Leopar Detaylı Spor Ayakkabı

    Lüks Sırt Çantası

    Konuşan Bebek
  • BİM'de tek fiyat kampanyası! 6 Ocak 2023 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan onlarca ürün 19.50 TL, 49.50 TL, 79.50 TL ve 119.00 TL'ye satılıyor!

    BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 10 OCAK SALI KATALOĞU

    Yarım Yağlı Tos Peyniri 64,50 TL

    Kase Margarin Tereyağı Lezzeti 12,75 TL

    Kırma Yeşil Zeytin 46,50 TL

    Acı Biber Sosu 24,50 TL

    Kakaolu Fındık Kreması 67,50 TL

    Krem Bal 29,50 TL

    Kakaolu ve Sade Tahin Helvası 49,50 TL

    Hurma Pekmez Özü 39,50 TL

    Marmelat 19,50 TL
  • BİM'de tek fiyat kampanyası! 6 Ocak 2023 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan onlarca ürün 19.50 TL, 49.50 TL, 79.50 TL ve 119.00 TL'ye satılıyor!

    Toparlayacı Çeşitleri 59,00 TL

    İnce Askılı Atlet 29,50 TL

    Pop-Up Slip 79,00 TL

    Agraflı Bel Toparlayacı 54,50 TL

    Sporcu Büstiyer 49,50 TL

    Sporcu Taytı 79,00 TL

    Straplez Büstiyer 39,00 TL

    V Yaka Fanila 49,00 TL

    Boxer 35,00 TL

    Kışlık Çorap 19,75 TL

    Bulaşık Makinesi Kapsülü 75,00 TL

    Ultra Çamaşır Suyu 36,50 TL

    Peçete 11,00 TL
  • BİM'de tek fiyat kampanyası! 6 Ocak 2023 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan onlarca ürün 19.50 TL, 49.50 TL, 79.50 TL ve 119.00 TL'ye satılıyor!

    3 OCAK SALI BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    Tuvalet Kağıdı 24,50 TL

    Kağıt Havlu 27,50 TL

    Bulaşık Makinesi Tableti 225,00 TL

    Konsantre Yumuşatıcı 75,00 TL

    Sıvı Deterjan 55,00 TL

    Çamaşır Sodası 18,50 TL

    Cilt Temizleyici 68,00 TL

    Maskara 39,50 TL

    Leke Karşıtı Yüz Bakım Kremi 79,00 TL
  • BİM'de tek fiyat kampanyası! 6 Ocak 2023 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan onlarca ürün 19.50 TL, 49.50 TL, 79.50 TL ve 119.00 TL'ye satılıyor!

    Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 99,00 TL

    Siyah Zeytin 55,00 TL

    Bulgur 32,50 TL

    Yarım Yağlı Yoğurt 95,00 TL

    Yarım Yağlı Süt 17,50 TL

    Margarin 15,50 TL

    Tost Peyniri Yarım Yağlı 159,00 TL

    Piliç Parmak Köfte 32,50 TL

    Vişne & Çilek Reçeli 89,00 TL

    Fındık Ezmesi 49,00 TL

    Mayonez 33,50 TL

    Ketçap 27,50 TL

    Kakao Kremalı Dolgulu Bisküvi 18,50 TL

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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