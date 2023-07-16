18-21 Temmuz BİM kataloğu yayımlandı! Bu hafta BİM'de neler var?
BİM aktüel kataloğu indirimli ürünleri bu hafta salı, çarşamba ve cuma günleri satışa çıkıyor. 18-19-21 Temmuz 2023 BİM kataloğunda çeyiz düzenlerin ilgisini çekecek ürünler yer alıyor. BİM'de bu hafta çeyiz seti, airfryer, mutfak araç gereçleri ön plana çıkıyor. Ayrıca BİM aktüel kataloğunda katlanabilir elektrikli bisiklet dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. İşte, BİM 18-21 Temmuz 2023 kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesi...
BİM aktüel ürünler kataloğu listesi çıktı. Uygun fiyatlarla alışveriş yapmak isteyenler BİM'in bu haftaki indirimli ürünlerinin neler olduğunu araştırıyor. BİM aktüel kataloğunda bu hafta; buzdolabından çeyiz setine, katlanabilir elektrikli bisikletten cep telefonuna kadar birbirinden farklı indirimli ürünler yer alıyor. İşte, 18-21 Temmuz 2023 BİM aktüel kataloğu...
18 TEMMUZ 2023 BİM AKTÜEL KATALOĞU
Aşurelik Küp Kesik Kuru İncir 14,50 TL
Soyulmuş Çiğ Badem 39,50 TL
Kıyılmış İç Fındık 19,50 TL
Hazır Aşure 15,00 TL
Aşurelik Buğday 14,50 TL
Kırık Ceviz İçi 42,50 TL
Dut kurusu 29,50 TL
Kuru Meyve Karışımı 29,50 TL
V Yaka T-Shirt Kadın 79,50 TL
Yırtmaç Detaylı Oversize T-Shirt Erkek 89,50 TL
Islak Cep Mendili Sleepy 12,75 TL
Bulut konsantre yumuşatıcı 1500 ml 34,50 TL
Naturalove Meyve Temalı Mini tarak 36,50 TL
Multivitamin Transparan Maskara 54,50 TL
19 TEMMUZ BİM AKTÜEL KATALOĞU
Keysmart Nofrost Buzdolabı 7.999,00 TL
21 TEMMUZ BİM AKTÜEL
Alfa Romeo R2 Katlanabilir elektrikli Bisiklet 17.999,00 TL
Alfa Romeo R1 Katlanabilir elektrikli Bisiklet 16.999,00 TL
LG 55 İNÇ 4 K SMART NANOCELL TV 18.999,00 TL
HP Tanklı Yazıcı 516 AIO 3.999,00 TL
RYZEN5 HP Notebook 9.299,00 TL
Casper Via F30 Plus 8 GB/ 128 GB Cep Telefonu 9.299,00 TL
Watch GT 2 Akıllı Saat 2.749,00 TL
Enco Air 2 Bluetooth Kulaklık 899,00 TL
Russel Hobbs Satisfry Airfryer 2.599,00 TL
Çeyiz Paketi 2.699,00 TL
KUMTEL Cam Set Üstü Ocak 1.499,00 TL
Vantilatör 399,00 TL
Berlin Derin Çelik Tencere 269,00 TL
Kahvaltı seti 299,00 TL
Cam Sürahi Takımı 179,00 TL
Cam Ayaklı Dondurma/Tatlı Kasesi 49 TL
Desenli Tuzluk 10 TL
Alpina Ayarlanabilir Büyük Süzgeç 189 TL
Fotoğraf Albümü 89 TL
Kadın-Erkek Yazlık Terlik 39,50 TL
Molinella Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 87,50 TL
Baskılı Erkek Tişört 65 TL
Kapri Erkek 99 TL