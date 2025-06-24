Binalarda enerji performansı yönetmeliği güncellendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, binalarda enerji verimliliğini artırmak ve karbon salımını azaltmak amacıyla hazırladığı "Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği"ni güncelledi.

Bakanlığa bağlı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ile Avrupa Birliği Enerji Performansı Direktifi ve Yeşil Mutabakat işbirliğiyle güncellemeler yapılan "Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle, enerji maliyetlerinin düşürülmesi ve daha sürdürülebilir şehirlerin inşa edilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Güncellenen "TS 825 Isı Yalıtım Kuralları" standardı kapsamında, sıcak iklim bölgeleri olarak tanımlanan Adana, Antalya, Mersin, Muğla ve Hatay'ın bazı ilçelerinde merkezi ısıtma sistemi kurma zorunluluğu bireysel ısıtma sistemlerinin daha verimli ve ekonomik olduğu gerekçesiyle kaldırıldı.

REKLAM

Yeni binalarda enerji verimliliği artacak

"TS 825" standardı ile uyumlu hale getirilen yeni enerji performans kriterleri yönetmelik değişikliğiyle birlikte devreye girdi.

Buna göre, yeni yapılacak binalarda enerji tüketimi daha düşük tutulup, çevre dostu çözümler ön planda olacak.