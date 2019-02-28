AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti Çekmeköy Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "Gençler Soruyor, Başkan cevaplıyor" başlıklı toplantıda gençlerle bir araya geldi. Bir gencin, "İş görüşmelerinde hep tecrüben var mı diye soruyorlar, yeni mezunuz tecrübemiz nasıl olsun, şans verilmezse bu tecrübeyi nasıl edineceğiz?" şeklindeki sorusuna, "Fırsat verilirse bizim insanımızın yapamayacağı hiçbir şey yok. Biz de sizin gibi mezun olduk staj yapmak için kapı kapı gezdik. Bizim başkanlığımızda gençler bizim en büyük destekçimiz olacak. Siz dijital yerlisiniz, biz göçmeniz. Biz, sizin yanınızda bilgi toplumunun üyesi haline geleceğiz. Size daha çok ihtiyacımız olacak" diye yanıt verdi.

'ARNAVUTKÖY FİLM PLATOLARI KURACAĞIZ"

Yıldırım, "İBB'nin sanata ve sanatçıya nasıl desteği olacak?" sorusunu ise şöyle cevapladı: "Kültür ve sanatta İstanbul son 16 yılda ciddi ilerleme sağladı ama yeterli değil. Arnavutköy'de film platoları kuracağız. Kültür ve sanat bir yerde ne kadar gelişirse orada çatışma, gerginlik ve ayrışma o kadar azalır. Sadece güzel güzel binalar yapmayacağız, onların içini ve ruhunu da dolduracağız."

"PARAMEDİKLER GÜZEL HİZMETLER VERİYORLAR"

Yıldırım, paramediklerin iş alanlarının geliştirmesi için neler yapılabilir sorusuna ise "Paramedikler son yıllarda gözle görülür farklar oluşturmaya başladılar çok güzel hizmetler veriyorlar. Bunların yaygınlaştırılması lazım. Yeni meslek dalları için birçok bölümler açıldı ama devletin istihdam politikaları bunlara göre güncellenmedi. Sorun mevzuatın teknolojinin gelişmesi karşısında yetersiz kalmasıdır" yanıtını verdi.

İSTANBUL'DAKİ NÜFUS ARTIŞI

"İstanbul'daki nüfus artışını önleme adına nelere yapacaksınız?" sorusuna karşılık Yıldırım, şöyle konuştu: "Son iki yıldır İstanbul aldığından daha fazla göç veriyor. Geçen yıl 60 bin azaldı İstanbul'un nüfusu, dolayısıyla doygunluk seviyesine erişti. İstanbul'un mevcut nüfuslu daha kolay yaşanabilir bir şehir haline nasıl getirilir ona çalışmamız lazım. Ben yasaklamaları ve kısıtlamaları sevmem, sonuna kadar özgürlükçüyüm. Çözüm üretemezseniz yasaklar en kolay iş. İstanbul'u daha yaşanılır bir şehir yapmak için bu bağlamda projelerimiz var. İstanbul'da trafik ve ulaşım konusunu büyük ölçüde halledeceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Toplu ulaşımın payını daha çok artıracağız. Trafiği rahatlatacağız."

"GENÇLERLE İLGİLİ ÖZEL BİR DAİRE KURACAĞIZ"

Yıldırım, gençler için yapacağı projelere de değinerek, gelecekte bilişimin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Bilişim çağında gençlere ihtiyacımız var. Teknolojiyi üretecek olan gençlerdir. Gençlerin akıl terini olabildiğince kullanacağız, alın terini akıl teri aldı. Beraber yapacağız, İstanbul büyük bir şehir hepinize ihtiyacımız var. 'Fikir senden destek bizden' bu anlamda sloganımız. Gençlerin enerjisini İstanbul'un geleceğini inşa etmek için kullanacağız. Gençler için gerekli alt yapı ve zemini hazırlayacağız" dedi.

"YATAY MİMARİ ESAS ALINACAK"

İstanbul'daki dikey mimariyi önlemek için yapacaklarını aktaran Yıldırım, "Bizim seçim manifestomuzda yatay mimari esas alınacak dedik. Bizim meclisimizde siparişe göre plan tadilatı olmayacak. Bireysel emsal artışı olmayacak. Yatay mimari esas alınacak. Esas olan yatay mimari ve deprem dönüşümüdür. Bunu yaparken gençlerin çok daha fazla kadrolarımızda yer aldığını göreceksiniz. Bizim seçim manifestomuzda yatay mimari esas alınacak dedik. Bizim meclisimizde siparişe göre plan tadilatı olmayacak. Bireysel emsal artışı olmayacak. Yatay mimari esas alınacak. Esas olan yatay mimari ve deprem dönüşümüdür. Bunu yaparken gençlerin çok daha fazla kadrolarımızda yer aldığını göreceksiniz. Gençlerle ilgili özel bir daire kuracağız. İstanbul bir tasarım şehri. Haydarpaşa'yı tasarım merkezi yapacağız. Yeter ki gençlerimiz proje üretsin" değerlendirmesinde bulundu.

TANZİM SATIŞLAR DEVAM EDECEK Mİ?

Yıldırım, tanzim satış noktalarının, seçimden sonra devam edip etmeyeceğine yönelik soruya, "Memnunsanız devamı gelir, memnunsanız niye değiştirelim? Belediyenin asli işe halcilik yapmak değil ama piyasanın da dengelenmesi lazım. Bu iş fayda sağladığı sürece devam edecek." diye cevap verdi.

"UYGUN OLAN YERLERDE HAVARAY"

Binali Yıldırım, havaray ile ilgili bir soru üzerine, İstanbul'da 7 güzergahta havaray projesi olduğunu, uygun olan yerlerde de bu sistemi devreye sokacaklarını söyledi.

"SİYASET BİR YAŞAM TARZIDIR"

Toplantının sonunda gençlere önerilerde bulunan Yıldırım, "Siyaset bir meslek değildir. Siyaset bir yaşam tarzıdır, bir müddet yapılır sonra başka alanlarda hayatınızı sürdürürsünüz. Siyaset ömür boyu yapılacak bir iş değildir. Onun da bir süresi vardır ve o sürede yapılır. Siyaset yapmak demek insana hizmet yapmak demektir. Arkasında insana faydalı olmak yoksa o zaman siyaseti yapmanın bir gereği yok." dedi.

KANAAT ÖNDERLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, gençlerle buluşmasından önce dün akşam saatlerinde seçim çalışmaları kapsamında Çekmeköy'de kanaat önderleri ve STK temsilcileriyle bir araya geldi. Çekmeköy'ün hem ikinci hem de üçüncü köprüye bağlantıları olan, gittikçe değeri daha çok takdir edilen bir ilçe olduğunu belirten Yıldırım, "2009 yılında Çekmeköy metrosunun temelini sizlerle beraber burada attık. O günlerde bu metronun yapılacağına çok fazla ihtimal verilmiyordu. Biraz uzadı. İstanbul’un şartlarını biliyorsunuz. İstanbul hızlı büyüyen bir şehir" ifadelerini kullandı.

SULTANBEYLİ-ÇEKMEKÖY METRO HATTI

Nasıl planlanırsa planlansın, gecikmeler yaşanabildiğinin altını çizen Yıldırım, İstanbul'un altyapı haritası bulunmadığını söyledi. Çekmeköy metrosuyla 16 merkeze gidilebildiğini, aktarmalarla beraber hem Avrupa Yakası'nda hem Anadolu Yakası'nda 16 noktaya sefer yapılabildiğini anlatan Yıldırım, şunları kaydetti: "Geçtiğimiz aylarda dünyada bir yarışma yapıldı. Sürücüsüz, makinistsiz metro sınıfında Avrupa'nın birinci, dünyanın üçüncü en iyi metrosu seçildi. Taşıma kapasitesi bir seferde 500 kişiden fazla. Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy hattıyla toplu taşımadaki çile azaldı. Diyorsunuz ki; metroya ulaşmakta sıkıntı var. Bunun da farkındayız. Yapacak o kadar çok iş var ki, bize yetki verirseniz, 31 Mart'ta kararınız bizden yana olursa, Sultanbeyli-Çekmeköy arasındaki hattı hızlı bir şekilde ele alacağız ve tamamlayacağız. Bu hat 4 ayrı mahalleye de hizmet edecek. Tam anlamda buradan Sultanbeyli'ye 16 dakikada gitmek rahat bir şekilde mümkün olacak. 9 istasyonla 3 ilçeyi birbirine bağlamış olacak. Şimdiden hayırlı olsun. Yenidoğan Şehir Hastanesiyle bağlantısı var. Çekmeköylüler, Sultanbeyli metrolarına aktarma yapabilecek. Herkesin hemfikir olduğu bir konu İstanbul'da trafik. İstanbul gibi dar bir alanda 15 milyonun yaşadığı bu şehirde trafik problemi mutlaka olacak. Buradan açık söylüyorum; kim 'İstanbul'da trafik problemini yüzde yüz çözerim' diyorsa, biliniz ki, doğru söylemiyor. Benim ömrüm bu işlerle geçti."

"İSTANBUL İÇİNDE TRAFİK AKACAK, DURMAYACAK"

Binali Yıldırım, doğudan batıya Türkiye’yi bölünmüş yollarla donattıkları, yedi tepeli İstanbul’a 7 mega proje yaptıklarını anlattı. İstanbul’un Türkiye’ye ve dünyaya ulaşımında hiçbir probleminin kalmadığını dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti: "Ne kaldı geriye? İstanbul’un içindeki trafiği rahatlatmak kaldı. Ben size şunu garanti ediyorum. İstanbul’un içinde trafik akacak, durmayacak, mutlaka yürüyecek. Yoğun saatlerde daha düşük hızla, normal saatlerde hız sınırı neyse o hıza kadar çıkabileceksiniz. Bugün şehir içinde ortalama seyahat süresi 55 dakika. Bunu 35 dakikaya düşüreceğiz. Dur-kalklar azalacak. Araçlar daha az tamire gidecek. Daha az yakıt tüketecekseniz. Seyahat eziyet olmaktan çıkacak. Toplu ulaşımın, İstanbul’daki payı yüzde 18. Metroların, 170 kilometre başlamış 20 proje var. Bunları tamamladığımızda pay yüzde 48'e çıkacak. Yüzde 48 de kara yolu var. Etti 96. Yüzde 4 de deniz. Bazıları diyor ki; 'İstanbul’un trafik sorunu yüzde yüz denizle çözülür.' Nasıl gezilecek kardeşim? Benim ömrüm denizde geçti. Herkes karşıdan karşıya mı geçiyor? Denizin payı sınırlıdır. Eskiden fazlaydı. Köprüler yokken, Marmaray yokken karşıdan karşıya sadece deniz kullanılıyordu."

"5 YILDA 240 BİN KAPASİTELİ OTOPARK YAPACAĞIZ"

İstanbul'da İkinci büyük problemin otopark olduğunu belirten Yıldırım, yolların yüzde 40’ının otopark olarak kullanıldığını hatırlatarak, "Aynen damarlarda plak oluşması gibi. Damar daralınca kan dolaşımında sıkıntı yaşanıyor, tıkanıklık meydana geliyor. Bu yollardaki araçları otopark alanlarına çekmemiz lazım. Bunların hesaplarını da yaptık, 5 yılda 240 bin kapasiteli otopark yapacağız. Aktarma istasyonları da olacak" dedi.

"DEPREMLE İLGİLİ TOPLANMA YERİ PROBLEMİMİZ VAR"

Binali Yıldırım, şöyle devam etti: "5 yıl içerisinde şöyle bir hedef var. Herhangi bir İstanbullu bulunduğu yerde 10 dakika veya 750 metre hangi yöne yürürse yürürsün, mutlaka toplu taşımaya ulaşacak. İstanbulluların evlerine 5 dakika önce gelmesi parayla ölçülecek bir şey değil. İstanbul’un bir başka önemli problemi deprem, depreme hazırlık. Çalışmalar var ama hala tarihini bilmiyoruz. Ümidimiz olmaması. Olacağını bütün uzmanlar söylüyor ama hazırlanmamız lazım. Şu anda depremle ilgili bizim toplanma yeri problemimiz var. Çok büyük bir deprem olması halinde insanları toplayacağımız alanlar bazı ilçelerde yok. Bunları planlayacağız. İstanbul’un yeşil alan miktarını 55 milyon metrekare arttıracağız. Bunu nasıl sağlayacağız? Silivri’den Tuzlaya kadar 20 tane yeşil vadi projemiz var. Kısaca yeşille maviyi buluşturacağız. İstanbul’un kuzeyi yeşil, güneyi mavi. Yeşile de erişim yok. Maviye de ulaşım yok. Dikey koridorları hem şehrin yeşil alanları, hem de insanların yürümesi için o dereleri tekrar orijinal haline getireceğiz."

"GENÇLERİMİZE GEREKEN DESTEĞİ VERECEĞİZ"

Sadece altyapıyı yapmanın yeterli olmayacağının altını çizen Yıldırım, "Şehrin insanlarını, şehirde yaşayanları da şehre dahil etmek, üst yapıya da yatırım yapmak. Bunun için gençlerimize gereken desteği vereceğiz" dedi.