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Son bankacılık krizi, ABD'li kripto para Borsası Binance'in müşterilerinin nakit parasını idare edecek bir banka bulmakta zorlanmasına neden oldu.

The Wall Street Journal'a göre Binance.US daha önce para yatırmak için Signature Bank veya Silvergate Capital Corp'u kullanıyordu. Her iki finans kurumunun da batmasıyla, ABD'li kripto para borsası Binance bankacılık ortağı aramaya başladı.

BANKALAR RİSKLER KONUSUNDA ENDİŞELİ

Binance.US şimdilik kendi adına fon depolamak için en az bir aracı kullanıyor ve bu durum da fon gönderme ve taşıma sürecini yavaşlatabilir.

Müşterilerin dolar pozisyonlarını doğrudan tutmak için bir banka bulmak Binance.US için önemli. Binance.US son aylarda doğrudan bankacılık ilişkisi kurmak için Cross River Bank ve custemers Bankcorp ile temaslarında başarılı olamadı.

WSJ'ye göre bazı bankalar düzenleyici riskler konusundaki endişeleri nedeniyle Binance US ile iş yapmak konusunda isteksizler.