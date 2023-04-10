Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kripto Para
ABONE OL

Binance bankacılık ortağı bulmakta zorlanıyor

Dünyanın en büyük kripto varlık platformlarından Binance'nin ABD'deki bağlı ortaklığı Binance US, Signature Bank'ın batmasından sonra müşterilerinin nakit parasını idare edecek banka bulmakta zorlanıyor

Binance bankacılık ortağı bulmakta zorlanıyor
HABERTURK.COM

Son bankacılık krizi, ABD'li kripto para Borsası Binance'in müşterilerinin nakit parasını idare edecek bir banka bulmakta zorlanmasına neden oldu.

The Wall Street Journal'a göre Binance.US daha önce para yatırmak için Signature Bank veya Silvergate Capital Corp'u kullanıyordu. Her iki finans kurumunun da batmasıyla, ABD'li kripto para borsası Binance bankacılık ortağı aramaya başladı.

BANKALAR RİSKLER KONUSUNDA ENDİŞELİ

Binance.US şimdilik kendi adına fon depolamak için en az bir aracı kullanıyor ve bu durum da fon gönderme ve taşıma sürecini yavaşlatabilir.

Müşterilerin dolar pozisyonlarını doğrudan tutmak için bir banka bulmak Binance.US için önemli. Binance.US son aylarda doğrudan bankacılık ilişkisi kurmak için Cross River Bank ve custemers Bankcorp ile temaslarında başarılı olamadı.

WSJ'ye göre bazı bankalar düzenleyici riskler konusundaki endişeleri nedeniyle Binance US ile iş yapmak konusunda isteksizler.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Twitter etkisi geçti Dogecoin çakıldı
KRİPTO PARA Dogecoin'de sert düşüş
Kuş gitti köpek geldi: Twitter logosundaki değişiklik Dogecoin'e yaradı! - Son Dakika Ekonomi Haberleri
KRİPTO PARA Kuş gitti köpek geldi, piyasa hareketlendi
1.000 Euro'nun üzerindeki kripto para işlemlerine sıkı denetim talebi
KRİPTO PARA Kripto para işlemlerine sıkı denetim talebi
Çinli yetkililere rüşvet verdiği iddia edildi
KRİPTO PARA Çinli yetkililere rüşvet verdiği iddia edildi
ABD'de Binance ve CZ'ye dava açıldı
KRİPTO PARA ABD'de Binance ve CZ'ye dava açıldı
Binance'de spot işlemler askıya alındı
KRİPTO PARA Binance'te spot işlemler askıya alındı
Bitcoin Fed kararından nasıl etkilendi?
KRİPTO PARA Bitcoin'de Fed düşüşü
Tron Kurucusu Justin Sun'a dolandırıcılık suçlaması
KRİPTO PARA Tron kurucusuna dolandırıcılık suçlaması
Coinbase'e SEC'ten uyarı
KRİPTO PARA Coinbase'e SEC'ten uyarı
Bitcoin'de Fed öncesi kararsız hareket
KRİPTO PARA Bitcoin'de kararsız hareket

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.