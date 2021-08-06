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Geçen hafta Almanya, İtalya ve Hollanda'daki kullanıcıların türev ürünlere erişimini kesen kripto para borsası Binance, bu kısıtlamaya Hong Kong'daki kullanıcılarını da dahil etti.

Binance yaptığı açıklamada, derhal yürürlüğe giren karar ile Hong Konglu kullanıcıların yeni türev ürün hesap açamayacaklarını belirtti. Açıklamaya göre, daha sonra yapılacak bir tarihten itibarin Hong Konglu kullanıcılara türev pozisyonlarını kapatmak için 90 gün süre verileceğini de duyurdu.

Açıklamada, verilecek 90 günlük süre içinde türev ürünler için yeni pozisyon açılamayacağı da vurgulandı.