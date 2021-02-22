AA

Bingöl'de bir caminin kubbesine yuva yapan 2 leylek, yaklaşık 4 yıldır göç etmedi.

AA'nın haberine göre ilde elektrik direkleri, yüksek yapılar, ağaçlar ve cami kubbesi gibi alanlar, ilkbahar aylarından itibaren çok sayıda leyleğe ev sahipliği yapıyor.

Havanın soğumaya başlamasıyla göç etmesi beklenen leyleklerden 2'si, Simani Mahallesi'nde bulunan Sanayi Sitesi Camisi'nin kubbesindeki yuvalarından çetin kış koşullarına rağmen 4 yıldır ayrılmadı.

Caminin altında iş yeri bulunan esnaf Halim Gök, yıllardır leyleklerin kendilerine komşuluk yaptığını belirterek, leyleklerin yuvasını terk etmemesini iklim koşullarının değişmesine bağladıklarını söyledi.

Halil Tekin de leyleklerin yıllardır göç etmemesine şaşırdıklarını ifade ederek, cami kubbesindeki yuvanın ilgi çektiğini belirtti.

"BU KÜRESEL ISINMANIN ARTTIĞINA DAİR BELİRTİLER"

Dicle Üniversitesi (DÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıç da leylekler üzerine 15 yılı aşkın süredir çalışmalar yaptığını ifade etti.

Diyarbakır'daki leylek kolonisinin, Türkiye'deki sayılı kolonilerden olduğunu ve yaptığı çalışmalarda bazı ilginç sonuçlarla karşılaştıklarını aktaran Kılıç, leyleklerin bazılarının kışı Diyarbakır'da geçirdiğini aktardı.

"Diyarbakır'da kışın leyleklere rastlayabiliyorduk. Bingöl'de ilk kez böyle bir haber aldık. Bizim için de çok ilginç" diyen Kılıç, Diyarbakır'da rakımın yaklaşık 674, Bingöl'de ise binin üzerinde olduğunu, kış koşullarının daha çetin geçtiğini kaydetti.

Kılıç, "Demek ki leylekler buraya da adapte olabiliyor. Bu, onun belirtisidir. Göç içgüdüsel bir olay. Bazı bireyler yavaş yavaş bu koşullara, soğuğa, yiyecek azlığına alışabiliyor. Tabii bunlardan türeyecek nesiller de yavaş yavaş o bölgenin kalıcı türleri olabilecek. Bingöl'de bile leylek görebiliyorsak bu, dünyada ekolojik koşulların değiştiğine, küresel ısınmanın arttığına dair belirtilerdir. Küresel ısınmanın bu belirtilerini ciddiye alarak, tedbirler almamız gerekiyor" diye konuştu.

"ARTIK ANADOLU'DA SÜREKLİ BULUNAN YERLİ TÜR OLARAK KABUL EDİLEBİLİR"

İspanya ve Fransa'da da benzer durumların görüldüğünü dile getiren Kılıç, küresel ısınmasının etkisiyle leyleklerin artık Afrika'ya göç etmediğini belirtti.

Prof. Dr. Kılıç, leyleklerin yiyeceklerini şehir çöplüklerinden temin ettiğine dikkati çekerek, "Bunlar bizlere birer işaret. Dünyada ısınmadan yana bir artış var. Bu ısınmayla hayvanların, canlıların davranışlarında da değişiklikler görülüyor. Bingöl'de de rastlanan bu bireyler (leylekler) muhtemelen değişecek olan koşullara ait öncüler. Leyleklerden bazıları artık Anadolu'da sürekli bulunan yerli tür olarak kabul edilebilir" ifadelerini kullandı.