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Bingöl fay hattı hangi ilçelerden geçiyor? İşte Bingöl deprem haritası

Deprem kuşağında bulunan Türkiye'de sarsıntılar devam ediyor. 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yurt genelinde fay hattı sorgulamaları hız kazandı. Bingöl Solhan'da 6 Mart tarihinde 4,2 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Meydana gelen depremin ardından Bingöl diri fay hattı deprem haritası ile riskli ilçeleri haberimizde bir araya getirdik. İşte Bingöl fay hattı deprem haritası ile risk taşıyan ilçeler...

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  • BİNGÖL FAY HATTI DEPREM HARİTASI | Bingöl fay hattı hangi ilçelerden geçiyor? Bingöl deprem risk haritası ile riskli ilçeler

    Bingöl fay hattı deprem haritası ile riskli ilçeler...  Bingöl'de 6 Mart Pazartesi günü 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aktif fayların en yoğun olduğu alanlardan biri olan Bingöl'de yaşanan deprem sonrasında yaşayanlar ilçe sınırları içinde fay hattı sorgulaması yapmaya başladı. İşte Bingöl'de yer alan aktif fay hatları ve deprem haritası hakkında güncel bilgiler...
  • BİNGÖL FAY HATTI DEPREM HARİTASI | Bingöl fay hattı hangi ilçelerden geçiyor? Bingöl deprem risk haritası ile riskli ilçeler

    BİNGÖL COĞRAFİ KONUM

    Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan Bingöl il merkezi, aktif fayların en yoğun olduğu alanlardan biri olan Bingöl-Karlıova-Erzincan üçgeni içerisinde yer alır. Ülkemizin deprem üretme potansiyeli en yüksek olan faylarından biri olan Doğu Anadolu Fay Zonu’nun yaklaşık 2 km, Kuzey Anadolu Fay Zonu’na ise yaklaşık 40 km yakınında yer almaktadır. Bu konumu ile Bingöl il merkezi, ülkemizin deprem tehlikesi en yüksek illerinden biridir. 
  • BİNGÖL FAY HATTI DEPREM HARİTASI | Bingöl fay hattı hangi ilçelerden geçiyor? Bingöl deprem risk haritası ile riskli ilçeler

    JEOLOJİ ve TOPOĞRAFYA

    Bingöl il merkezinin üzerinde yerleştiği alan, Karlıova’dan Göynük Vadisini izleyerek Bingöl il merkezinin yakın doğusuna kadar geldikten sonra doğrultu değiştiren Doğu Anadolu Fay Zonu’nun farklı segmentleri (kolları) arasında gelişmiş bir ovadır. Bu ova, fayların etkisiyle çevresine göre yükselmiş olan kuzey ve güneydeki dağlık alanlardan beslenen Bingöl ve Bayram çaylarının taşıdığı değişik boyutlu sedimanların birikip depolanmasıyla oluşmuştur. Dolayısıyla Bingöl il merkezi, deprem üretme potansiyelleri yüksek olan fayların üzerinde ve/veya çok yakınında, aynı zamanda da depremi büyütme etkisine sahip olan zayıf mühendislik özelliklerine sahip zemin birimleri üzerinde yer almaktadır.
  • BİNGÖL FAY HATTI DEPREM HARİTASI | Bingöl fay hattı hangi ilçelerden geçiyor? Bingöl deprem risk haritası ile riskli ilçeler

    BİNGÖL'DEKİ DİRİ FAYLAR NEREDE?

    22 Mayıs 1971’de meydana gelen ve 875 can kaybına neden olan 6,8 büyüklüğündeki deprem il merkezinin sadece 10 km güneydoğusundadır. 01 Mayıs 2003 tarihinde meydana gelen ve 176 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan 6,4 büyüklüğündeki deprem ise il merkezinin yaklaşık 15 km kuzeyindekifaylar üzerinde meydana gelmiştir. Bu depremlerin ortaya çıkardığı gerçek, Bingöl il merkezi ve yakın çevresinde, deprem üretme potansiyeline sahip çok sayıda fayın varlığı, buna bağlı olarak da deprem olma ve yüzey faylanması tehlikesi olasılığının yüksek olduğudur.
  • BİNGÖL FAY HATTI DEPREM HARİTASI | Bingöl fay hattı hangi ilçelerden geçiyor? Bingöl deprem risk haritası ile riskli ilçeler

    BİNGÖL İLİNİ ETKİLEMİŞ OLAN ÖNEMLİ DEPREMLER

    Bingöl, fay üzerinde yer alan, aynı zamanda Ülkemizin önemli diri faylarından biri olan Doğu Anadolu Fay Zonu’nun çok yakında ve alüviyal dolgu bir zemin üzerinde kurulmuş olan bir ilimiz olduğundan deprem riski çok yüksek olan illerimizden biridir. 
  • BİNGÖL FAY HATTI DEPREM HARİTASI | Bingöl fay hattı hangi ilçelerden geçiyor? Bingöl deprem risk haritası ile riskli ilçeler

    Bunun böyle olduğunu aletsel dönemde 1900 sonrası meydana gelmiş olan depremler göstermektedir. Bunlar: 1934 Çapakçur Bingöl Merkez, 1935 ve 1937 Kığı, 1938 Bingöl ve Genç, 1940 Sancak, 1949 Karlıova, 1966 Varto, 1968 KığıKarakoçan, 1971 ve 2003 Bingöl, 2005 Karlıova, 2013 Açıkgüney-Kiğı ve 2020 Karlıova-Kaynarpınar depremleri olarak adlandırılmışlardır.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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