Binnur Kaya, geçtiğimiz günlerde Müjdat Gezen Sanat Merkezi (MSM) tarafından verilen ve MSM Konservatuvarı Tiyatro Bölümü öğrencilerinin oylarıyla belirlenen 'İsmail Dümbüllü' ödülüne layık görülmüştü. Kaya, ödülünü anlamlı bir ziyaretle taçlandırdı.

Müjdat Gezen ve Binnur Kaya

Ödül töreninin ardından merhum sanatçı İsmail Hakkı Dümbüllü'yü unutmayan Kaya, kabri başında dua etti. Geleneksel tiyatronun sembol isimlerinden olan Dümbüllü'nün kabrini ödülüyle birlikte ziyaret eden ünlü oyuncu, bu anları sosyal medyasında da paylaşarak ustalara olan vefasını gösterdi.

REKLAM

"İSMAİL DÜMBÜLLÜ'YÜ ARARKEN ÂŞIK DAİMİ'YE DE DUA ETMEK NASİP OLDU"

Türk sinemasına ve tiyatrosuna ömrünü adamış sanatçıların anısını yaşatmanın önemine vurgu yapan Binnur Kaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Dümbüllü'nün kabrini canım İstanbul'umun yağmuruyla beraber ziyaret ettik İsmail Dümbüllü'nün kabrini. Karacaahmet Mezarlığı'nda kavuğuyla sonsuz huzurdaydı. Dümbüllü'yü ararken Âşık Daimi'ye de dua etmek nasip oldu. Bana emeği geçen, üzerimde hakkı olan ve mutluluğumuzu, göz yaşlarımızı paylaştığımız herkese teşekkür ederim. Gidenlerimiz huzur içinde olsun. Sevgi ve saygılarımla...