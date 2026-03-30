Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Binnur Kaya, ödülüyle İsmail Hakkı Dümbüllü'nün mezarını ziyaret etti - Magazin haberleri

        Binnur Kaya, İsmail Hakkı Dümbüllü'nün mezarına ziyaret

        Geleneksel 'İsmail Dümbüllü' ödülüne layık görülen oyuncu Binnur Kaya, ödülünü alır almaz soluğu merhum sanatçının kabrinde aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.03.2026 - 09:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ödülüyle mezarını ziyaret etti

        Binnur Kaya, geçtiğimiz günlerde Müjdat Gezen Sanat Merkezi (MSM) tarafından verilen ve MSM Konservatuvarı Tiyatro Bölümü öğrencilerinin oylarıyla belirlenen 'İsmail Dümbüllü' ödülüne layık görülmüştü. Kaya, ödülünü anlamlı bir ziyaretle taçlandırdı.

        Müjdat Gezen ve Binnur Kaya

        Ödül töreninin ardından merhum sanatçı İsmail Hakkı Dümbüllü'yü unutmayan Kaya, kabri başında dua etti. Geleneksel tiyatronun sembol isimlerinden olan Dümbüllü'nün kabrini ödülüyle birlikte ziyaret eden ünlü oyuncu, bu anları sosyal medyasında da paylaşarak ustalara olan vefasını gösterdi.

        REKLAM

        "İSMAİL DÜMBÜLLÜ'YÜ ARARKEN ÂŞIK DAİMİ'YE DE DUA ETMEK NASİP OLDU"

        Türk sinemasına ve tiyatrosuna ömrünü adamış sanatçıların anısını yaşatmanın önemine vurgu yapan Binnur Kaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Dümbüllü'nün kabrini canım İstanbul'umun yağmuruyla beraber ziyaret ettik İsmail Dümbüllü'nün kabrini. Karacaahmet Mezarlığı'nda kavuğuyla sonsuz huzurdaydı. Dümbüllü'yü ararken Âşık Daimi'ye de dua etmek nasip oldu. Bana emeği geçen, üzerimde hakkı olan ve mutluluğumuzu, göz yaşlarımızı paylaştığımız herkese teşekkür ederim. Gidenlerimiz huzur içinde olsun. Sevgi ve saygılarımla...

        İSMAİL HAKKI DÜMBÜLLÜ KİMDİR?

        1973'te hayata vedan eden İsmail Hakkı Dümbüllü, geleneksel Türk tiyatrosunun son temsilcisi, orta oyunu ve tulûat sanatçısıdır. Yaşadığı dönemin en ünlü güldürü sanatçılarındandır. Kel Hasan Efendi'nin yanında çalışarak tulûat sanatını öğrendi. Sözlü kültür tiyatro geleneklerini radyo, sinema gibi mecralara da aktarıp geleneksel Türk tiyatro sanatının daha çok kişi tarafından bilinir hâle gelmesi ve orta oyunu türünün devamlılığını sağlamada etkili oldu.

        Gözlemeci, Kavuklu'ya Hile, Çifte Hamamlar, Ters Biyav ve Kanlı Nigâr oynadığı oyunlar arasında en çok bilinenlerdir. 1940'lı yılların sonlarında sinemada bir 'halk komiği' tanımlamasıyla yıldızlaşan Dümbüllü; oynadığı filmlerde en çok Nasreddin Hoca tiplemesi ile özdeşleşmiştir. Hocası Kel Hasan Efendi'nin orta oyununu temsil eden kavuğunu ve tuluat sanatının simgesi kabul edilen fesini devralmıştır.

        Gözyaşlarını tutmakta zorlandı
        #binnur kaya
        #İsmail Hakkı Dümbüllü
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan İran'a: Sanırım bir anlaşma yapacağız
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        "Trump'ı durdurun!"
        Petrolde tarihi ralli
        'Gizli sos' ile özüne dönüyor
        İstanbul'da sabah yaşandı! 'Yol vermem' cinayeti!
        "Bodrum' beni bozdu"
        Aleyna'ya soruldu: Olay yerinin konumunu sevgiline attın mı?
        Emekliler için emlak vergisi rehberi
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı!
        İşte uykusuzluğun arkasındaki gizli nedenler!
        "Ne korktum ne de kaçtım"
        Toplu taşımayı bedava yaptılar
        Müziği sevenler de sevmeyenler de bunları bilmeli!
        Annesini darp ederken araya giren karısını öldürdü!
        Maliye'den sıkı takip
        Direksiyon sınavında saldırı! 2 kişi yakalandı
        Anne katili avukata ağırlaştırılmış müebbet
        Bakan Çiftçi'den polislerin mesai saatlerine ilişkin açıklama
        Yanan araçtan insan kemikleri çıktı!
