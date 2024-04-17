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        Haberler Magazin 'Bir Cumhuriyet Şarkısı'ndan ilk fotoğraflar

        'Bir Cumhuriyet Şarkısı'ndan ilk fotoğraflar

        1930'lu yıllar Türkiye'sini ve genç Cumhuriyeti anlatan 'Bir Cumhuriyet Şarkısı'ndan ilk fotoğraflar paylaşıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2024 - 09:49 Güncelleme: 17.04.2024 - 09:49
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        BKM’nin yapımcılığında ve Yağız Alp Akaydın’ın yönetmenliğinde, BKM yazı ekibinin kaleme aldığı 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' adlı sinema filminin setinden ilk fotoğraflar yayınlandı.

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        Filmde başrolleri; Salih Bademci, Ertan Saban, Ahmet R. Şungar, Birce Akalay, Melis Sezen, Şifanur Gül, Mehmet Özgür, Emre Karayel ve Bensu Soral ile Okan Yalabık paylaşıyor.

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        1930’lu yıllar Türkiye’sini ve genç Cumhuriyeti anlatan 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filminin aylar süren mekân, kostüm saç ve makyaj çalışmalarının ardından çekimleri devam ediyor.

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        Güçlü kadrosu ve merakla beklenen hikâyesiyle 'Bir Cumhuriyet Şarkısı'nın 29 Ekim’de vizyona girmesi planlanıyor.

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        #Bir Cumhuriyet Şarkısı
        #birce akalay
        #Salih Bademci
        #Cumhuriyet
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