'Bir Cumhuriyet Şarkısı'ndan ilk fotoğraflar
1930'lu yıllar Türkiye'sini ve genç Cumhuriyeti anlatan 'Bir Cumhuriyet Şarkısı'ndan ilk fotoğraflar paylaşıldı
BKM’nin yapımcılığında ve Yağız Alp Akaydın’ın yönetmenliğinde, BKM yazı ekibinin kaleme aldığı 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' adlı sinema filminin setinden ilk fotoğraflar yayınlandı.
Filmde başrolleri; Salih Bademci, Ertan Saban, Ahmet R. Şungar, Birce Akalay, Melis Sezen, Şifanur Gül, Mehmet Özgür, Emre Karayel ve Bensu Soral ile Okan Yalabık paylaşıyor.
1930’lu yıllar Türkiye’sini ve genç Cumhuriyeti anlatan 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filminin aylar süren mekân, kostüm saç ve makyaj çalışmalarının ardından çekimleri devam ediyor.
Güçlü kadrosu ve merakla beklenen hikâyesiyle 'Bir Cumhuriyet Şarkısı'nın 29 Ekim’de vizyona girmesi planlanıyor.