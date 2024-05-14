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        Haberler Magazin 'Bir Cumhuriyet Şarkısı'nın çekimleri bitti

        'Bir Cumhuriyet Şarkısı'nın çekimleri bitti

        Ekim 2024'te vizyona girecek olan 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' adlı filmin çekimleri tamamlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2024 - 11:43 Güncelleme: 14.05.2024 - 11:44
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        BKM'nin yapımcılığında ve Yağız Alp Akaydın'ın yönetmenliğinde, BKM yazı ekibinin yazdığı, 1930'lu yıllar Türkiye'sini ve genç bir Cumhuriyet'in sanatla yaşadığı dönüşümü anlatan 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filminin çekimleri tamamlandı.

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        Salih Bademci, Ertan Saban, Ahmet R. Şungar, Birce Akalay, Melis Sezen, Şifanur Gül, Mehmet Özgür, Emre Karayel ve Bensu Soral ve Okan Yalabık'ın yer aldığı bu yapımda; Henüz savaştan çıkmış, yokluklar ve yoksunluklar içinde hüzünlü bir şarkıya dönüşmüş bu eşsiz toprakları yeni baştan besteleyen bir avuç idealist insanın etrafında, sadece 27 günde bestelenip hayata geçirilen genç Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk operasının nasıl hayat bulduğu, bir ülkenin sanatla nasıl devrim yaptığı nefes kesen bir kurgu ile anlatılıyor.

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        Güçlü kadrosu ve merakla beklenen hikayesi ile Bir Cumhuriyet Şarkısı Ekim 2024'te vizyonda.

        #Bir Cumhuriyet Şarkısı
        #Salih Bademci
        #Ertan Saban
        #birce akalay
        #Melis Sezen
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