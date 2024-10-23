‘Bir Cumhuriyet Şarkısı’nın biletleri satışa çıktı

BKM yapımı ‘Bir Cumhuriyet Şarkısı’ adlı sinema filminin biletleri satışa çıktı.

ÖN SATIŞI BAŞLAYAN FİLMİN BİLETLERİNE BÜYÜK TALEP

25 Ekim’de sadece sinemalarda izleyici ile buluşacak olan, Türkiye İş Bankası'nın katkılarıyla çekilen ‘Bir Cumhuriyet Şarkısı’nın vizyonuna sayılı günler kalmışken ön satışa açılan biletler yoğun ilgi gördü.

Filmin teaser ve fragmanı yayınlanır yayınlanmaz tüm platformlarda milyonlarca kez izlenmişti.