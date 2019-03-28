Bir döneme damga vuran Özgül Kavruk şimdilerde ne yapıyor?

O bir zamanlar ekranın en tanınmış yüzlerinden biriydi. Henüz ilk gençlik çağlarında başladığı oyunculukta kısa sürede zirveye çıktı. Ama şimdilerde daha sakin bir hayat sürüyor... İşte bir zamanların çok konuşulan oyuncusu Özgül Kavruk'un yeni hayatı...