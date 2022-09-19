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Müziği bırakıp köye yerleşen Özlem Tekin'in son hali görenleri şaşkına çevirdi

Rock müziğin efsanelerinden Özlem Tekin, müziği bırakarak köy hayatını seçen isimlerden. Ünlü isim 5 köpeği, bir at ve eşeği ile benimsediği şöhretten uzak hayatı yaşıyor. İşte Özlem Tekin'in son hali...

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  • Bir dönemin efsanesiydi! Müziği bırakıp köye yerleşen Özlem Tekin'in son hali görenleri şaşkına çevirdi

    Rock müziğin efsane isimlerinden Özlem Tekin bir süre önce müziği bıraktığını açıklayarak Milas'a yerleşti. Köy hayatını seçen Tekin, 5 köpek, bir at ve eşek ile hayatını sürdürüyor. Ünlü isim sokakta görenler tanıyamıyor.
  • Bir dönemin efsanesiydi! Müziği bırakıp köye yerleşen Özlem Tekin'in son hali görenleri şaşkına çevirdi

    İSTANBUL'U TERK ETTİ

    Yaşadığı şöhret içindeki hayatı bırakıp, İstanbul'u terk ederek Milas'ta bir köye yerleşen Özlem Tekin, 2016 yılından beri tercih ettiği hayatı yaşıyor. 
  • Bir dönemin efsanesiydi! Müziği bırakıp köye yerleşen Özlem Tekin'in son hali görenleri şaşkına çevirdi

    30 dönümlük arazide yaşamını sürdüren Özlem Tekin, bu hayatı fazlasıyla benimsemiş. Ünlü isim her konuşmasında, "Cep telefonu da dahil olmak üzere hiçbir teknolojik alet kullanmıyorum. Tek eğlencem atımla köy kahvesine gidip okey oynamak. Beş köpeğim, bir at ve eşeğim var." cümlelerini kullanıyor. 
  • Bir dönemin efsanesiydi! Müziği bırakıp köye yerleşen Özlem Tekin'in son hali görenleri şaşkına çevirdi

    Şalvar ve etek ile dolaştığını söyleyen ve sık sık bu şekilde görüntü veren Özlem Tekin, son olarak tayt ve gömlek ile objektiflere yansımıştı. İşte Özlem Tekin'in kameralara yansıyan son hali...
  • Bir dönemin efsanesiydi! Müziği bırakıp köye yerleşen Özlem Tekin'in son hali görenleri şaşkına çevirdi

    Son olarak 2013 yılında Instagram'da bu fotoğrafı yayınlayan Özlem Tekin, o zamandan beri hesabını kullanmıyor. 

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