30 dönümlük arazide yaşamını sürdüren Özlem Tekin, bu hayatı fazlasıyla benimsemiş. Ünlü isim her konuşmasında, "Cep telefonu da dahil olmak üzere hiçbir teknolojik alet kullanmıyorum. Tek eğlencem atımla köy kahvesine gidip okey oynamak. Beş köpeğim, bir at ve eşeğim var." cümlelerini kullanıyor.