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        Haberler Bilgi Magazin Bir Gece Masalı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? ATV Bir Gece Masalı 19. bölüm bu hafta var mı ve neden yok? Bir Gece Masalı yeni bölüm tarihi

        Bir Gece Masalı yeni bölüm ne zaman?

        "Bir Gece Masalı bu hafta var mı, neden yok?" soruları gündeme geldi. Bir Gece Masalı son bölümünde; Canfeza'nın babasını takip ederek Boris, Selim ve Kürşat ittifakına şahit olmasına çok öfkelenen Mahir; Canfeza'ya babasıyla işbirliği yapacağını söyleyemeyeceği için yalan söylemek zorunda kalmıştı. Peki, ATV Bir Gece Masalı 19. bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte Bir Gece Masalı yeni bölüm tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2025 - 18:58 Güncelleme: 07.01.2025 - 18:58
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        ATV dizisi Bir Gece Masalı'nın yeni bölümüne ilişkin araştırmalar artış gösteriyor. 19. bölümde heyecan ve merak dolu sahneler ile gündeme gelen dizinin bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Peki, Bir Gece Masalı 19. bölüm ne zaman yayınlanacak? Bir Gece Masalı yeni bölüm bu hafta var mı, neden yok? İşte merak edilenler...

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        BU HAFTA BİR GECE MASALI VAR MI, NEDEN YOK?

        Bu hafta ATV yayın akışında Bir Gece Masalı dizisi tekrar bölümüyle yer alıyor. Yılbaşı haftası dolayısıyla pek çok dizi bu hafta yeni bölümüyle yayınlanmıyor. Bir Gece Masalı'nın da bu nedenden dolayı ekranlara gelmediği tahmin ediliyor.

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        BİR GECE MASALI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

        Bir Gece Masalı 19. yeni bölümüyle 14 Ocak 2025 Salı akşamı saat 20.00'de ATV'de yayınlanacak.

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        BİR GECE MASALI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Canfeza'nın babasını takip ederek Boris, Selim ve Kürşat ittifakına şahit olmasına çok öfkelenen Mahir; Canfeza'ya babasıyla işbirliği yapacağını söyleyemeyeceği için yalan söylemek zorunda kalır. Canfeza'nın sevgisinden şüphesi olduğunu öğrendiğinde ise adeta alt üst olur.

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        Pişmanlık içinde Canfeza'yı soktuğu yanlış düşüncelerden ve şüphelerden kurtarmaya karar veren Mahir, yeni yıl gecesi evliliklerini gerçek bir evliliğe çevirmeye ve özür dilemeye karar verir. Yeniden Urfa'lı ve Şehrazad olacaklardır.

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        Ferman'ın organize ettiği yılbaşı eğlencesi ise büyük sırların patlamasına ve yeni aşkların başlangıcına gebedir. Herkes tüm kırgınlıkları ve yanlış anlamaları eski yılda bırakıp harika bir gece geçirirken yeni yılın ilk sabahına kimse eskisi gibi uyanmayacaktır.

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