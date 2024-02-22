Bir maskenin ardında: Psikopatların 10 gizli davranış biçimi
Psikopati, genellikle bir dizi psikolojik ve nörobiyolojik faktörün etkileşimi sonucunda ortaya çıkabilen bir durumdur. Bu durumu yaşayan psikopatların ayırt edici özellikleri vardır. Peki, bunlar nelerdir? İşte, bir psikopatı normal insanlardan farklı kılan 10 gizli davranış!
Psikopati, bireyin genellikle empati eksikliği, duygusal soğukluk, manipülatif davranışlar, suçluluk hissi eksikliği ve dürtü kontrol problemleri gibi özelliklere sahip olduğu bir kişilik bozukluğudur. Bu bozukluğa sahip kişiler bunun farkında olmayabilir, dahası çevrelerindeki insanlar da fark etmeyebilir. İşte, bu noktada anlamaya yardımcı olabilecek bazı psikopat özelliklerine dair detaylar...
10. MIRILDANMAK
Live Science’da yayınlanan bir araştırmada 52 hükümlü cinayet zanlısının dil kullanımı incelenerek bu kişilerin ''hmm, um'' gibi sesleri daha sık kullandıkları gözlemlendi. Araştırmacılar bu durumun sebebinin; suçluların hangi kelimeleri söyleyeceklerini dikkatle seçerken bazı kelimeleri bilinçsizce mırıldanmaları olabileceğini düşünüyor.
Ancak belirtmekte fayda var ki sadece bu tür dil özelliklerini sergilemek kişinin psikopat olduğunu göstermez. Bu durum bazen kişinin stres altındayken konuşma alışkanlıklarıyla, eğitim düzeyiyle veya dil becerileriyle de ilişkili olabilir.
9. KENDİLERİNE ODAKLANMAK
Pek çok psikopat genellikle kendisine odaklıdır, yani kendilerini evrenin merkezinde görürler. Eylemlerinin başka insanları nasıl etkilediği umurlarında olmayabilir ve bunun yerine diğer insanların onlara ne gibi bir etkide bulunabileceğini önemseyebilirler.
8. NARSİSTLİK
Nature dergisinde 2007 yılında bir grup Hollandalı araştırmacı, psikopatların sinir bilimi üzerine bir araştırma yaptı ve psikopatların ''kötü huylu narsisizm'' sergilediklerini buldular. Bu özellik yüzünden psikopatlar, uyguladıkları davranışlar başkalarının acı çekmesine sebep olsa da duyarsız kalabilirler.
Bununla birlikte herhangi bir durumu kendi çıkarları doğrultusunda manipüle etmeye çalışabilirler. Ayrıca bazı psikopatların kibirli olduğu ve sıklıkla başkalarını sürekli olarak eleştirdiği gözlemleniyor.
7. SORUNLU ÇOCUKLUK
Başka bir meta analize göre doktorlar; çocuklukta ihmal, istismar ve travma yaşayan çocukların, diğer insanların duygularına karşı duyarsızlaşabileceğini düşünüyor. Ancak bu noktada bütün psikopatların çocukluklarının berbat geçmediğini göz önünde bulundurmak önemlidir. Anlatılmak istenen sorunlu bir çocukluk geçiren çocukların, psikopat olma ihtimalinin daha yüksek olabilmesidir.
6. ETKİLEYİCİLİK
British Columbia Üniversitesi’nde psikolog olan Robert Hare, hapishanede gözlemlediği psikopatlar ve diğer araştırmalarından aktardıklarına göre psikopatlar genellikle eğlenceli ve esprili olabilirler.
Kendilerini tanıtmada etkili olabilirler ve çekiciliklerini bu kadar güçlü kullanabilmelerinin nedeni, insanların kafasının içine girebilmeleridir. Bu onlar için oldukça basittir çünkü onlar için dikkat dağıtıcı unsurlar yoktur ve yoğun bir odaklanmaya sahiptirler.
5. BEN MERKEZLİ DÜRTÜSELLİK
Sosyopat veya psikopatlar genellikle dürtülerini kontrol etmekte zorlanırlar. Bir şey yapmak istiyorlarsa sonuçlarını düşünmeden devam ederler ve yaparlar; onları geride tutacak hiçbir korku ya da endişeleri yoktur. Ayrıca sonuçları ne olursa olsun sürekli olarak risk alırlar.
4. PATOLOJİK YALAN SÖYLEMEK
Ruh sağlığı uzmanlarına göre patolojik yalan, psikopatinin teşhisinde kullanılan unsurlardan birisidir. Psikopatlar sadece akşam yemeğinde ne yedikleri gibi küçük durumlar hakkında değil, aynı zamanda hangi üniversiteye gittikleri gibi büyük olaylar hakkında da yalan söylebilirler. Araştırmacılar, psikopatların başkalarını manipüle ederek kontrol etmek için yalan söylediğini düşünüyor.
3. EMPATİ EKSİKLİĞİ DURUMU
Bir psikopatın en büyük belirtilerinden biri empati eksikliğidir. 2013 yılında Sınırlar dergisinde yer alan araştırmaya göre psikopatlar, başkalarını acı içinde hayal ettiğinde empati hissetmezler.
Bununla birlikte başkalarıyla ilgilenmek için gerekli olan beyin bölgelerinin aktif hale gelmedikleri düşünülüyor. Dahası bu araştırmada yer alan psikopatlar, başkalarını acı içinde düşünürken haz içeren bir bölge olan ventral striatumda artan bir tepki gösterdiler.
2. MANİPÜLATİF OLMAK
Psikopatlar genellikle güce takıntılı olurlar. Zekaları ve iyi kavrama yetenekleri sayesinde başkalarını manipüle etmede iyi olabilirler. Ayrıca psikopatlar iyi izlenim yaratma konusunda usta olabilirler. Bunun yanı sıra sosyal ortamlarda hareket ederken bukalemun gibi davranabilirler yani davranışlarını çevrelerine uyum sağlamak için değiştirebilirler.
1. TAHMİN EDİLEMEZ DAVRANMAK
Çeşitli faktörler, psikopatların öngörülemez olmasına neden olur. Örneğin nadiren gerçeği söyledikleri için psikopatların ne yapacaklarını belirlemek zor olabilir. Bununla birlikte empati eksikliği yaşamaları sığ duygular geliştirerek çabuk sıkılmalarını sağlayabilir, bu da sürekli yeni ve farklı arayışlar içinde olmalarına sebep olarak tahmin edilemez davrandıklarını gösterir.
Kaynak: Nature, Psychology Today, Frontiers, Science Daily, Spring