        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 'Bir Sen Bir Gelecek'te üçüncü dönem başlıyor - İş-Yaşam Haberleri

        ‘Bir Sen Bir Gelecek’te üçüncü dönem başlıyor

        Zeren Group'un gençlere yönelik sosyal yatırım projesi 'Bir Sen Bir Gelecek'in üçüncü dönemi CIFAL İstanbul, UNITAR, BAUGO ve Bahçeşehir Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçiyor. Zeren Group Yönetim Kurulu Üyesi Seda Zeren Adıgüzel ile Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Danışmanı ve CIFAL İstanbul, UNITAR Direktörü Prof. Dr. Çisil Sohodol tarafından imzalanan protokolle başlayan yeni dönemde, 400 üniversite öğrencisi, iletişim, teknoloji, sürdürülebilirlik ve liderlik alanlarında uluslararası geçerliliğe sahip sertifika alacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2025 - 11:30 Güncelleme: 23.12.2025 - 11:30
        'Bir Sen Bir Gelecek'te üçüncü dönem başlıyor
        Zeren Group’un üniversite öğrencilerinin gelişimine katkı sunmayı amaçlayan projesi ‘Bir Sen Bir Gelecek’in üçüncü dönemi, imzalanan protokolle başladı. Zeren Group Yönetim Kurulu Üyesi Seda Zeren Adıgüzel ile Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Danışmanı ve CIFAL İstanbul, UNITAR Direktörü Prof. Dr. Çisil Sohodol’un katılımıyla gerçekleştirilen törenle birlikte 400 üniversite öğrencisi, uluslararası sertifikalı eğitimlere erişim fırsatı elde ederek geleceğin liderlik becerilerine adım atacak. 25 Aralık 2025’te başlayıp 5 Ocak 2026’da sona erecek başvurular, 'www.birsenbirgelecek.com' adresinden yapılabilecek. Yeni dönemin eğitimleri 19 Ocak’ta başlayacak.

        Zeren Group Yönetim Kurulu Üyesi Seda Zeren Adıgüzel, programla ilgili şunları söyledi: “Bir Sen Bir Gelecek bizim için yalnızca gençlere yönelik bir destek programı değil; Zeren Group’un gençlere ve ülkemizin geleceğine dair uzun vadeli bir sözü. Bu programla, üniversite öğrencilerimizi farklı alanlarda uluslararası standartlarda eğitimlerle buluştururken hayallerinin peşinden daha güvenle yürüyebilmeleri için güçlü bir zemin oluşturmayı hedefliyoruz. CIFAL İstanbul, UNITAR, BAUGO ve Bahçeşehir Üniversitesi’yle birlikte sürdürdüğümüz iş birliği sayesinde gençlerimiz; kendilerini bugünün değil yarının dünyasına da hazırlayacak yetkinlikler kazanacak. Üçüncü dönemimizle birlikte, etkimizi her yıl daha da büyüterek ülkemizin dört bir yanından daha fazla gence ulaşmayı ve bu yolculuğu önümüzdeki dönemde de kararlılıkla sürdürmeyi hedefliyoruz.”

        Bir Sen Bir Gelecek projesinin paydaşlarından Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Danışmanı ve CIFAL İstanbul, UNITAR Direktörü Prof. Dr. Çisil Sohodol ise “Gençlerin yalnızca bugünün değil, geleceğin dünyasına da hazırlanması büyük önem taşıyor. ‘Bir Sen Bir Gelecek’ programı; iletişimden teknolojiye, sürdürülebilirlikten liderliğe uzanan bütüncül yapısıyla gençleri küresel ölçekte düşünebilen, sorumluluk alan ve çözüm üreten bireyler olarak destekliyor. CIFAL İstanbul, UNITAR’ın uluslararası deneyimini Bahçeşehir Üniversitesi’nin akademik gücüyle ve sektörün katkılarıyla bir araya getiren bu iş birliğinin, Türkiye’nin geleceğine yön verecek liderlerin yetişmesine katkı sunacağına inanıyorum” diye konuştu.

        21’İNCİ YÜZYILIN LİDERLERİNE YATIRIM

        Gençlerin küresel standartlarda bilgi ve donanıma sahip profesyoneller olarak yetişmesini amaçlayan “21. YY Liderleri: İletişim - Teknoloji - Sürdürülebilirlik - Liderlik Sertifika Programı”, 29 derslik güçlü bir müfredatla uygulanacak. Eğitimler, senkron ve asenkron yapının birleştiği hibrit bir modelde ilerleyecek. Öğrenciler, Bahçeşehir Üniversitesi uzman akademisyenlerin, alanında tanınmış konuşmacıların deneyiminden ve CIFAL İstanbul, UNITAR’ın uluslararası eğitim danışmanlığından yararlanacak. Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, UNITAR onaylı ve dünya çapında geçerli sertifikaya sahip olacak.

        ‘HAYAL ATÖLYESİ’ İLE ÜRETEN GENÇLER SAHNEYE ÇIKACAK

        Programın ilk etabının sonunda seçilecek öğrenciler, Bahçeşehir Üniversitesi’nde düzenlenecek Hayal Atölyesi’nde bir araya gelecek. Akademisyen ve mentorların rehberliğinde toplumsal sorunlara çözüm üreten yenilikçi projeler geliştirecek olan öğrenciler, fikirlerini hem ekip çalışması hem de liderlik pratikleriyle güçlendirecek. Hayal Atölyesi, gençlerin yaratıcılıklarını somut çıktılara dönüştürmelerine ve kendilerini özgüvenle ifade edebilmelerine imkan tanıyacak. Ortaya çıkacak projelerin, daha iyi bir geleceğe yönelik umut, yenilikçilik ve sosyal katkı bilincini görünür kılması hedefleniyor.

