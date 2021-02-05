Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Bir Zamanlar Çukurova 83. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 82. son bölüm

Bir Zamanlar Çukurova 82. son bölüm ile ekrana geldi. Son bölümde; paralar ortaya çıkıyor. Züleyha, Hünkar'ın kıyafetlerini müzayede ile satıyor. Ümit ile Demir, yakınlaşıyor. Peki Bir Zamanlar Çukurova 83. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Bir Zamanlar Çukurova 82. son bölüm özeti...

Bir Zamanlar Çukurova 83. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 82. son bölüm

Bir Zamanlar Çukurova 82. son bölümü yayınlandı. Başrollerinde Murat Ünalmış, Nazan Kesal, Melike İpek Yalova, Hande Soral ve Hilal Altınbilek yer alıyor. Yeni bölümde neler olacağını merak eden diziseverler soruyor: Bir Zamanlar Çukurova 83 yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Bir Zamanlar Çukurova 82. bölüm özeti...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 83. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandığında burada yer alacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 82. SON BÖLÜM ÖZETİ

Züleyha, Demir'in masasında bulduğu mektupla şaşkına dönecektir. Hünkar Yaman'ın eşyalarının satılacağı müzayede için işi başından aşkın olduğundan, mektubu kimin bıraktığının peşine düşemez hemen. Eşyalar, Çocuk Esirgeme Kurumu için satılacak ve Züleyha'nın bağışladığı bir araziye çocuklar için yaz kampı inşa edilecektir.

Evde de hem çalışanlar hem çocukları ile mutlu bir dönem yaşayan Züleyha, Demir ile ayrı odalarda süren hayatlarında kendisi fark etmese de ikilem içindedir. Demir, akşam yemeklerine katılmadığında onun burkulan yüreğini, Sevda görür ve dillendirir.

DEMİR, ÜMİT'İN AKINTISINA KAPILIYOR!

Hastanede başhekim olarak işleri yoluna koymaya çalışan Ümit, hemen her adımında ya Müjgan ile ya da onun kurduğu bir düzen ile karşılaşacaktır. Üstelik o bu işlerle boğuşurken, Züleyha ve Demir, şirketteki işleri ve Züleyha'nın bulduğu mektubu konuşmak için baş başa yemektedir. Ümit, hızla bir plan yaparak Demir ile yalnız kalmanın yolunu bulacaktır!

MÜJGAN YİNE BEHİCE'NİN AKLI İLE HAREKETE GEÇİYOR!

Konağa döndüğünde, hiçbir şeyi eskisi gibi bulamayan Behice, evdekilere emirler yağdıracaktır. Ancak bu kez, hiçbir dediği yerine getirilmez. Fekeli, bir kez daha evinde Behice'nin insanlara kötü davranmasına müsamaha göstermeyecek ve onu evden yine uzaklaştıracaktır. Konaktan çıkarılan Behice'nin kayıp 30 milyonun peşindedir hala. Müjgan ise yine Fekeli'yi üzecek ve kendisini kötü duruma düşürecek kararlar alarak, Yaman Çiftliği'ne gidecektir! Behice de Müjgan da, Yılmaz'ın paralarının Züleyha'da olduğuna emin olduklarından başka bir yere bakmak akıllarına gelmeyecektir.

SEVDA KONAKTAKİLERE KOL KANAT GERİYOR, SANİYE NE YAPACAĞINI ŞAŞIRIYOR

Gülten, yeni gelin olsa da ev işlerine yardım etmek ister ama hem diğer çalışanlar hem de Sevda ona engel olacaktır. Çünkü henüz balayında sayılmalıdır. Onun mutluluğu ile düğünü yapılamamış olmasının hüznü daha da ortaya çıkan Fadik, Sevda'dan büyük destek görecektir. Hatta hala kayıp olan Raşit'i birlikte arayacaklardır. Sevda'nın sevgi dolu hallerine itiraz edemese de Hünkar'ın yerinde olmasından çok rahatsız olan Saniye ise ne yapacağını bilemeyecektir. Tüm yaşananlar içinde tüm kadınlar el ele, Hünkar Yaman için düzenlenen müzayede için çalışacaktır.

ŞERMİN, YAMAN SOYADININ HAKKINI VERİRKEN, FEKELİ HERKESİ AĞLATIR

Şehir kulübünde Şermin önderliğinde müzayede hazırlıkları tamamlanacak, hatta Şermin, gecenin sunuculuğunu ve müzayedenin yöneticiliğini de üstlenecektir. 40 Yıllık sevdasının tüm eşyalarını bir arada gören Fekeli, zor dakikalar yaşayacaktır. Ancak en çok Hünkar'ın bir eşarbına yüklü bir rakam ödeyip eline aldığında yürekleri yakacaktır. Başarı ile biten gecenin sabahında başlayan çocuk kampı inşaatı, Çukurova'daki herkes için büyük bir sürpriz barındırmaktadır!

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bir Zamanlar Çukurova nerede çekiliyor? Bir Zamanlar Çukurova hangi köyde çekiliyor? İşte çekim yapılan yerler
TELEVİZYONBir Zamanlar Çukurova nerede çekiliyor?
Alev Alev oyuncuları kimler, isimleri ne? Alev Alev konusu ne? İşte Alev Alev oyuncu kadrosu ve karakterleri!
TELEVİZYONAlev Alev oyuncuları kimler?
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncuları kim? ÇGHB 2 Yılmaz Erdoğan neden yok? ÇGHB 2 oyuncuları gerçek isimleri
TELEVİZYONÇok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncuları
Agorafobi oyuncuları kimler? Agorafobi (Big Sky) filmi konusu nedir?
TELEVİZYONAgorafobi oyuncuları kimler?
Organize İşler oyuncuları kimler? Organize İşler filmi konusu nedir? Organize İşler nerede çekildi?
TELEVİZYONOrganize İşler oyuncuları kimler?
Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları kimler, isimleri ne? İşte Bir Zamanlar Çukurova oyuncu kadrosu!
TELEVİZYONBir Zamanlar Çukurova oyuncuları kimler?
"Ebru Akel'le Kadın İsterse" çok yakında Show TV'de!
TELEVİZYON"Ebru Akel'le Kadın İsterse" çok yakında Show TV'de!
Mucize Doktor oyuncuları kimler, isimleri ne? İşte Mucize Doktor oyuncu kadrosu ve karakterleri!
TELEVİZYONMucize Doktor dizisi oyuncuları kimler?
Akrep dizisi nerede çekiliyor? Akrep konusu nedir?
TELEVİZYONAkrep dizisi nerede çekiliyor?
İşte Akrep dizisi oyuncu kadrosu! Akrep oyuncuları kim? Akrep oyuncuları isimleri ne?
TELEVİZYONAkrep oyuncuları kim?