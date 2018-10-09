Haberler > Televizyon > Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Oyuncuları kimler?
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Oyuncuları kimler?
Bir Zamanlar Çukurova, 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin başrollerinde Vahide Perçin, Uğur Güneş gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Yapımını Tims-B Yapım’ın yaptığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin oyuncu kadrosu merak ediliyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova dizisine dair detaylar...
09.10.2018 - 13:41 | Güncelleme:
Bir Zamanlar Çukurova dizisi 5. yeni bölümüyle Perşembe akşamı ATV'de izleyiciyle buluşacak. ATV'de Perşembe günü yayınlanacak olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin oyuncuları merak ediliyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurovadizisinin oyuncuları kimler? İşte Bir Zamanlar Çukurova dizisi oyuncuları ve 15. yeni bölüme dair detaylar...
Vahide Perçin (Hünkar Yaman), Uğur Güneş (Yılmaz Akkaya), Murat Ünalmış (Züleyha)
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM ÖZETİ
Züleyha'nın seçimi
Bir tren yolculuğuyla başlayan Adana hikayesi, Züleyha için artık daha da dayanılmaz bir hale geldi. Yılmaz'a ihanet etmektense ölmeyi tercih eden Züleyha, işlerin daha da zorlaştığının farkında! İlk bölümden itibaren herkesi ekran başına kilitleyen dizinin yeni bölümünde, heyecan daha da artıyor. Geçmiş, gün yüzüne çıkarken, mücadele de yeniden başlıyor. Hünkar'ın ihbarıyla yakalanan Yılmaz'ın hapse girmesi, Yaman Çiftliği'nde her şeyi tamamen değiştirdi. Züleyha, Yılmaz'ın hayatına karşılık Demir ile nikah masasına oturacak mı? Yoksa hem kendisi, hem bebeği, hem de Yılmaz için ölümü mü seçecek?
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA KONUSU
1970'li yıllarda, İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti, Adana'da Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi, çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir.
Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın sahibi olduğu Tims & B yapım’ın yapımını üstlendiği, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu’nun yaptığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 5. yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00'da ATV ekranlarında olacak.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.