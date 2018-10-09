Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Bir Zamanlar Çukurova dizisi 5. yeni bölümüyle Perşembe akşamı ATV'de izleyiciyle buluşacak. ATV'de Perşembe günü yayınlanacak olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin oyuncuları merak ediliyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurovadizisinin oyuncuları kimler? İşte Bir Zamanlar Çukurova dizisi oyuncuları ve 15. yeni bölüme dair detaylar...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI

Vahide Perçin (Hünkar Yaman), Uğur Güneş (Yılmaz Akkaya), Murat Ünalmış (Züleyha)

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM ÖZETİ

Züleyha'nın seçimi

Bir tren yolculuğuyla başlayan Adana hikayesi, Züleyha için artık daha da dayanılmaz bir hale geldi. Yılmaz'a ihanet etmektense ölmeyi tercih eden Züleyha, işlerin daha da zorlaştığının farkında! İlk bölümden itibaren herkesi ekran başına kilitleyen dizinin yeni bölümünde, heyecan daha da artıyor. Geçmiş, gün yüzüne çıkarken, mücadele de yeniden başlıyor. Hünkar'ın ihbarıyla yakalanan Yılmaz'ın hapse girmesi, Yaman Çiftliği'nde her şeyi tamamen değiştirdi. Züleyha, Yılmaz'ın hayatına karşılık Demir ile nikah masasına oturacak mı? Yoksa hem kendisi, hem bebeği, hem de Yılmaz için ölümü mü seçecek?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA KONUSU

1970'li yıllarda, İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti, Adana'da Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi, çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir.

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın sahibi olduğu Tims & B yapım’ın yapımını üstlendiği, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu’nun yaptığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 5. yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00'da ATV ekranlarında olacak.

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