Biran Damla Yılmaz: Tatil sezonunu açıyorum

Biran Damla Yılmaz, geçtiğimiz günlerde 27'nci yaş gününü Etiler'deki bir mekânda arkadaşlarıyla birlikte kutlaymış ve özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunmuştu. Yılmaz; "Bu yaz hem yurt içinde hem de yurt dışında tatil yaparak hakkını vereceğim. Tatilde yalnız olmayabilirim. Genç kadınım, tabii ki hayatımda birisi olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Fotoğraflar: Instagram