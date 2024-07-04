Biran Damla Yılmaz: Tatil sezonunu açıyorum
Ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz, çıktığı tatilden paylaşımlarda bulundu; "profilimde tatil sezonunu açıyorum"
'Kırgın Çiçekler', 'Baraj' ve 'Yasak Elma' gibi projelerde aldığı rollerle tanınan oyuncu Biran Damla Yılmaz, sosyal medya hesabından yayınladığı tatil pozlarını yayınladı.
Yılmaz, sevenleriyle paylaştığı fotoğraflara; "Yeni yaşın vermiş olduğu yetkiye dayanarak, profilimde tatil sezonunu açıyorum" notunu düştü.
Biran Damla Yılmaz, geçtiğimiz günlerde 27'nci yaş gününü Etiler'deki bir mekânda arkadaşlarıyla birlikte kutlaymış ve özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunmuştu. Yılmaz; "Bu yaz hem yurt içinde hem de yurt dışında tatil yaparak hakkını vereceğim. Tatilde yalnız olmayabilirim. Genç kadınım, tabii ki hayatımda birisi olacak" ifadelerini kullanmıştı.
Fotoğraflar: Instagram