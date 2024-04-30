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        Haberler Gündem Biraz önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 1 Mayıs 2024 anlık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Akdeniz'de deprem! 1 Mayıs 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Son dakika depremler listesi gün içinde güncelleniyor. Türkiye yaşanan en son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak kamuoyu ile paylaşılıyor. Bulunduğu şehirde sarsıntı hissedip endişe yaşayanlar için "Az önce deprem mi oldu, nerede?" sorularının yanıtlarını derledik. İşte, 1 Mayıs 2024 Türkiye'de yaşanan son depremlerin merkez üssü ve büyüklüğü...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2024 - 07:56 Güncelleme: 01.05.2024 - 00:53
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        Deprem ülkesi olan Türkiye'de gün içerisinde birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan son depremler ise Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın çalışmaları ile duyuruluyor. İşte, 1 Mayıs 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi ile "Az önce deprem mi oldu, nerede?" sorularının yanıtı haberimizde...

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        KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM!

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre; bugün saat 07:14'te Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 1.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.95 km olarak kaydedildi.

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        AKDENİZ 4.0 İLE SALLANDI

        AFAD tarafından paylaşılan verilere göre; saat 06:43'te Akdeniz açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı. Depremin derinliği 6.62 km olarak ölçüldü.

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        AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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