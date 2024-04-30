Deprem ülkesi olan Türkiye'de gün içerisinde birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan son depremler ise Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın çalışmaları ile duyuruluyor. İşte, 1 Mayıs 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi ile "Az önce deprem mi oldu, nerede?" sorularının yanıtı haberimizde...