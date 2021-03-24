ESTETİKSİZ HALİ OLAY OLDU

İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Bali, 2009 yılında çekilen eski bir karesini Instagram'dan yayınladı.

Pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Bircan Bali, bu karesini paylaştı.

Estetiksiz hali ile sosyal medyanın gündeminde yer alan sunucu, gönderisine şu notu düştü:

Üniversitede karameldi saçlarım. Şeker kokmayı o zaman da seviyordum... Gözlerimin üzerini boyuyordum yine sadece... Mavi kolyem hala duruyor... Ellerim hala minicik... Tenim hep esmer... Yine işaret parmağıma takarım böyle yüzükleri biliyorsun... Böyle kolsuz elbiseler hala yakışmaz ama giyerim... Anlayacağın; çok az şey değişiyor ya da çok şey... 2009...

Instagram'da 800 bin takipçisi bulunan Bali'nin paylaşımı 13 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.