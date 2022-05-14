Birce Akalay: Aşk sorularına geriliyorum

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Birce Akalay, önceki gün 'Art & Tech for Good Summit 2022' için düzenlenen galaya katıldı. Gecede yer alan Akalay, basın mensuplarıyla sohbet etmeyi ihmal etmedi.

Oyuncu, "Benim son dakikada katıldığım bir organizasyon oldu. Çok sevdiğim dostlarımın da burada olduğunu öğrenince katılım sağladım. Keyifli, güzel bir akşam." dedi.