Birce Akalay: Doğum günü hediyelerimi bağışlayacağım

"Doğum günü hediyelerimi bağışlayacağım" 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Birce Akalay, önceki gün Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Akalay, bir sosyal yardımlaşma derneğinin açılışına katıldığını ifade etti.

37 yaşına basan ünlü oyuncu, ayrıca, "Doğum günü hediyelerimi LÖSEV'e (Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı) bağışlayacağım. Sizler aracılığı ile bunu duyurmak istiyorum" diyerek, gazetecilerden ricada bulundu.

Konuyla ilgili takipçilerinden de yardım isteyen Birce Akalay, "Bu sene de doğum günümde bana alacağınız en güzel hediye lösemi ve kanser hastası çocuklarımıza vereceğiniz destek olacak" ifadelerini kullandı.