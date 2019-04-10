Birce Akalay'ın Can Tunalı sessizliği

Giriş: 10.04.2019 - 08:18 | Güncelleme:  

Oyuncu Birce Akalay, önceki akşam bir alışveriş merkezindeki restoranda görüntülendi. Eski sevgilisi Can Tunalı ile barıştığı iddia edilen Birce Akalay, çıkışta muhabirlerin sorularına, “Özel hayatımla ilgili konuşmuyorum” diyerek cevap verdi

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    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, oyuncu Birce Akalay, önceki akşam bir alışveriş merkezindeki restoranda görüntülendi. Bir kadın arkadaşıyla birlikte yemek yiyen oyuncunun keyifli olduğu görüldü.

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    Eski sevgilisi Can Tunalı ile barıştığı iddia edilen Birce Akalay, çıkışta muhabirlerin sorularına, “Özel hayatımla ilgili konuşmuyorum” diyerek cevap verdi.

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