Haberler Televizyon BİREYSEL DOKUNULMAZLIK | MasterChef eleme adayı kim oldu? 12 Ağustos 2023 MasterChef Türkiye eleme potası netleşti!

MasterChef'te eleme potası netleşti! 12 Ağustos 2023 MasterChef Türkiye eleme adayı kim oldu? MasterChef Türkiye All Star bireysel dokunulmazlık oyunu ile ekranlara geldi. 6 yarışmacının eleme potasına girdiği programda bu akşamki son dokunulmazlık oyununun ardından 7. aday da belli oldu. Şeflerin değerlendirmeleri sonrasında MasterChef Türkiye eleme adayları da kesinleşti. İşte, 12 Ağustos 2023 MasterChef son bölümde yaşananlar ve eleme potası... Habertürk Giriş: 13.08.2023 - 01:52 Güncelleme: 13.08.2023 - 01:52 facebook

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MasterChef Türkiye bireysel dokunulmazlık oyunu heyecanı ile bu akşam yayınlandı. 12 Ağustos akşamı ekranlara gelen bölümde Cheng Lu Şef konuk oldu. Hayallerine devam edebilmek için kıyasıya mücadele veren yarışmacılar Uzak Doğu mutfağından 'dim sum' yemeği yaptılar. Bu noktada gözler "MasterChef eleme adayı kim oldu?" sorusuna çevrildi. İşte, 12 Ağustos 2023 MasterChef Türkiye All Star son bölümde yaşananlar ve eleme potasına giren isimler...

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MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU? MasterChef Türkiye'de bu haftanın 7. eleme bireysel dokunulmazlık oyununun ardından belli oldu. Buna göre; bu haftanın son eleme adayı Mert oldu.