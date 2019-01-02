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Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde, bir süredir bunalımda olduğu ve ilaç tedavisi gördüğü öne sürülen 26 yaşındaki Filiz Z., oğlu 6 yaşındaki İbrahim'i bıçaklayarak öldürdükten sonra, bileklerini keserek, intihar girişiminde bulundu. Filiz Z., yoğun bakımda tedavi altına alındı.
DHA'nın haberine göre bugün öğleden sonra Artuklu'nun Savurkapı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süredir bunalımda olduğu, bu nedenle ilaç tedavisi gördüğü iddia edilen Filiz Z., oğlu İbrahim'i bıçaklayarak, öldürdü. Ardından da aynı bıçakla bileklerini keserek, intihar girişiminde bulundu. Evden gelen sesler üzerine komşuları, kapı zilini çaldı. Açan olmayınca da polise haber verdi.
KÜÇÜK ÇOCUK OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Olay yerine gelen polis ekipleri, eve girdiklerinde küçük İbrahim ile annesini kanlar içerisinde, hareketsiz yatarken buldu. Eve çağırılan sağlık görevlileri, İbrahim'in aldığı bıçak darbeleri sonucu yaşamını yitirdiğini belirledi. Bileklerini kesen Filiz Z. ise ilk müdahalenin ardından Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Filiz Z.'nin durumunun ağır olduğu, hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi. Küçük çocuğun cenazesi ise annesinin tedavi altında tutulduğu hastanenin morguna konuldu.
ÇOCUĞUNA ŞİDDET UYGULAYAN BABA GÖZALTINDA
İHA'nın haberine göre Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 yaşındaki çocuğuna şiddet uyguladığı iddia edilen baba gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, ihbar üzerine Gültepe Mahallesi'ndeki bir adrese giden 112 acil servis ekipleri 6 yaşında olduğu belirtilen M.Y. isimli çocuğun başına sert bir cisim ile vurularak yaralandığını tespit etti.
Çocuk İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılarak cerrahi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınırken durum polise bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, çocuğuna şiddet uyguladığı iddia edilen baba Mehmet Y'yi gözaltına aldı.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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