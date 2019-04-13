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Birkan Sokullu ile Dilan Çiçek Deniz ayrıldı! Birkan Sokullu kimdir?

Birkan Sokullu, sevgilisi Dilan Çiçek Deniz ile ayrıldıklarını açıkladı. Magazin gündeminin öne çıkan başlıkları içerisine giren Birkan Sokullu'nun Dilan Çiçek Deniz açıklaması ve Birkan Sokullu'nun hayatına dair detaylar haberimizde

Giriş: 13.04.2019 - 11:42 | Güncelleme:

Birkan Sokullu’nun geçtiğimiz ay sevgilisi Dilan Çiçek Deniz ile ayrıldıkları iddia edilmişti. Konuyla ilgili ilk kez açıklamada bulunan Birkan Sokullu, "Dilan’la saygı ve sevgi çerçevesinde ayrıldık" dedi. Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Birkan Sokullu'nun açıklamaları şöyle:

BİRKAN SOKULLU: DİLAN'LA AYRILDIK

Birkan Sokullu, önceki akşam Arnavutköy’de görüntülendi. Arkadaşlarını görmeye geldiğini söyleyen Sokullu’nun geçtiğimiz ay sevgilisi Dilan Çiçek Deniz ile ayrıldıkları iddia edilmişti. Konuyla ilgili ilk kez açıklamada bulunan oyuncu, "Özel hayatım hakkında konuşmak istemiyorum. Siz de bunu hep anlayışla karşıladınız, sağ olun ama şunu söyleyebilirim ki Dilan’la saygı ve sevgi çerçevesinde ayrıldık" dedi.

BİRKAN SOKULLU KİMDİR?

Birkan Sokullu, 1985 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Maltepe Üniversitesi Radyo TV Programcılığını bitirdi. 10 yıllık profesyonel basketbol geçmişi var. Ayrıca 2003 yılında, Best Model of Turkey ’de 3.lük derecesi var. 13 Temmuz 2012' de evlendiği eşi oyuncu Aslı Enver ile 26 Ağustos 2015 tarihinde boşanmıştır. Birkan Sokullu 3 yıldır birlikte olduğu oyuncu Berrak Tüzünataç ile 2018 yılının sonlarında yollarını ayırmıştı. Birkan Sokullu şu sıralar Bir Aile Hikayesi isimli dizide rol alıyor.

BİRKAN SOKULLU'NUN YER ALDIĞI PROJELER

Televizyon
YılAdıRolNotlar
2010Melekler KorusunLeventYardımcı Karakter
2008Küçük KadınlarAyazYardımcı Karakter
2008ElifMustafaYardımcı Karakter
2010Küçük SırlarDemirBaşrol
2012UçurumUlaşBaşrol
2013FatihŞehzade MustafaYardımcı Karakter
2014Kurt Seyit ve ŞuraPetroYardımcı Karakter
2016Hayat ŞarkısıKerim CevherBaşrol
2017Yüz YüzeCihangirBaşrol
2018YaşamayanlarNumelBaşrol
2018-Hayat GibiBerkBaşrol

 

DİLAN ÇİÇEK DENİZ KİMDİR?

1995 yılında Sivas’ta doğan Dilan Çiçek Deniz, lise döneminde tiyatro eğitimi almaya başladı. Ege Üniversitesi’nde Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünde okuyan Deniz, bir yandan da modellik yapmaya başladı ve 2014 yılında Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasında 2. Oldu. İlk olarak 2015 yılında “Tatlı Küçük Yalanlar” dizisinde Ebru rolünde kamera karşısına geçti. Daha sonra “Güneşin Kızları” dizisinde Elif karakterine hayat verdi. 2016-2017 döneminde “Bodrum Masalı” dizisinde Su Ergüven karakterini canlandıran Deniz, son olarak “Çukur” dizisinde Sena karakterini canlandırmıştır.

Dilan Çiçek Deniz’in Oynadığı Diziler
Çukur / Sena / 2017-
Bodrum Masalı / Su Ergüven / 2016 – 2017
Güneşin Kızları / Elif / 2015
Tatlı Küçük Yalancılar / Ebru / 2015

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