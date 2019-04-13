Birkan Sokullu’nun geçtiğimiz ay sevgilisi Dilan Çiçek Deniz ile ayrıldıkları iddia edilmişti. Konuyla ilgili ilk kez açıklamada bulunan Birkan Sokullu, "Dilan’la saygı ve sevgi çerçevesinde ayrıldık" dedi. Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Birkan Sokullu'nun açıklamaları şöyle:

BİRKAN SOKULLU: DİLAN'LA AYRILDIK

Birkan Sokullu, önceki akşam Arnavutköy’de görüntülendi. Arkadaşlarını görmeye geldiğini söyleyen Sokullu’nun geçtiğimiz ay sevgilisi Dilan Çiçek Deniz ile ayrıldıkları iddia edilmişti. Konuyla ilgili ilk kez açıklamada bulunan oyuncu, "Özel hayatım hakkında konuşmak istemiyorum. Siz de bunu hep anlayışla karşıladınız, sağ olun ama şunu söyleyebilirim ki Dilan’la saygı ve sevgi çerçevesinde ayrıldık" dedi.

BİRKAN SOKULLU KİMDİR?

Birkan Sokullu, 1985 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Maltepe Üniversitesi Radyo TV Programcılığını bitirdi. 10 yıllık profesyonel basketbol geçmişi var. Ayrıca 2003 yılında, Best Model of Turkey ’de 3.lük derecesi var. 13 Temmuz 2012' de evlendiği eşi oyuncu Aslı Enver ile 26 Ağustos 2015 tarihinde boşanmıştır. Birkan Sokullu 3 yıldır birlikte olduğu oyuncu Berrak Tüzünataç ile 2018 yılının sonlarında yollarını ayırmıştı. Birkan Sokullu şu sıralar Bir Aile Hikayesi isimli dizide rol alıyor.

BİRKAN SOKULLU'NUN YER ALDIĞI PROJELER

Televizyon Yıl Adı Rol Notlar 2010 Melekler Korusun Levent Yardımcı Karakter 2008 Küçük Kadınlar Ayaz Yardımcı Karakter 2008 Elif Mustafa Yardımcı Karakter 2010 Küçük Sırlar Demir Başrol 2012 Uçurum Ulaş Başrol 2013 Fatih Şehzade Mustafa Yardımcı Karakter 2014 Kurt Seyit ve Şura Petro Yardımcı Karakter 2016 Hayat Şarkısı Kerim Cevher Başrol 2017 Yüz Yüze Cihangir Başrol 2018 Yaşamayanlar Numel Başrol 2018- Hayat Gibi Berk Başrol

DİLAN ÇİÇEK DENİZ KİMDİR?

1995 yılında Sivas’ta doğan Dilan Çiçek Deniz, lise döneminde tiyatro eğitimi almaya başladı. Ege Üniversitesi’nde Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünde okuyan Deniz, bir yandan da modellik yapmaya başladı ve 2014 yılında Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasında 2. Oldu. İlk olarak 2015 yılında “Tatlı Küçük Yalanlar” dizisinde Ebru rolünde kamera karşısına geçti. Daha sonra “Güneşin Kızları” dizisinde Elif karakterine hayat verdi. 2016-2017 döneminde “Bodrum Masalı” dizisinde Su Ergüven karakterini canlandıran Deniz, son olarak “Çukur” dizisinde Sena karakterini canlandırmıştır.

Dilan Çiçek Deniz’in Oynadığı Diziler

Çukur / Sena / 2017-

Bodrum Masalı / Su Ergüven / 2016 – 2017

Güneşin Kızları / Elif / 2015

Tatlı Küçük Yalancılar / Ebru / 2015