Birleşim Grup Enerji Yatırımları halka arz oluyor. 'BIGEN' kodu ile borsada işlem görmeye hazırlanan firma üç gün boyunca talep toplayacak ve toplamda 115 milyon 500 bin lot dağıtacak. Firma, halka arzdan elde edilecek fonun en büyük kısmını 'şirket ve bağlı ortaklıklarının finansal yapısının güçlendirilmesi ve finansman maliyetinin azaltılması için kullanılacak. Peki, Birleşim Grup Enerji Yatırımları ne zaman talep toplamaya başlıyor? İşte, detaylar...