Bişi (Pişi) nasıl yapılır?

Bişi nasıl yapılır? Bulutlar gibi kabarık görüntüsüyle az yağ çekmesiyle ve hızlı pratik bir hamur işi olan bişinin iki önemli detayı var. Hamurun yumuşak olması için tam olarak mayalandırılması gerekir. Diğer nokta ise yağ tamamen kızmış olmalıdır ki pişiyi içine attığımızda yağı çekmesin.

Bişi (Pişi) Malzemeler:

3 su bardağı un

1 çorba kaşığı kuru maya

1,5 tatlı kaşığı tuz

1 su bardağı ılık su

Sıvı yağ

Bişi Yapılışı: