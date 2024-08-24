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        Sen misin kask takmayan! Kaldırımdaki bisikletli miniğe gülümseten ceza

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde trafik polisi ile kaldırımda bisiklet süren çocuğun gülümseten "trafik cezası" diyaloğu, kask kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 12:23 Güncelleme: 24.08.2024 - 12:28
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde trafik polisi ile kaldırımda bisiklet süren çocuğun "trafik cezası" diyaloğu, kask kamerasına yansıdı.

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        İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli motosikletli trafik polisi Gökhan Genç, Cevat Şakir Caddesi'nde ilerlediği sırada, 6 yaşlarındaki Aslan isimli çocuğun kaldırımda bisikletiyle ilerlediğini fark etti.

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        Genç, yanına durduğu miniğe "Neden kaldırımdan gidiyorsun?" diye sordu. Daha sonra yanına çağırdığı çocuğa, "Burası kaldırım, yayalar için, kaskın nerede senin?" diye soran Genç, kaskı olmadığı cevabını aldı.

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        Çocuğa "Sana ceza yazacağım" diyen trafik polisi, çocuğa kaldırımı kullandığı için bir hafta çizgi film izlememe, kask takmadığı için de bir hafta yatağını toplama cezası yazdı.

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        Bir kağıda temsili ceza tutanağını imzalatan Gökhan Genç ile çocuğun diyaloğu, polisin kask kamerasınca görüntülendi.

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        Paylaşıldığı sosyal medyada büyük beğeni alan görüntülere, polis ve çocuğun o anlarına şahit olan çevredeki vatandaşların tebessümü de yansıyor.

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        Ceza kağıdını imzalayan çocuğun polisle tokalaştıktan sonra gülümsemesi de görüntüde yer alıyor.

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        #yerel haberler
        #Muğla
        #BODRUM
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        #kask
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