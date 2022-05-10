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Bitcoin 10 ayın en düşük seviyesinde

Kripto para birimi Bitcoin, yüksek enflasyona karşı parasal sıkılaşma beklentilerinin artması, riskli varlıklardan kaçış ve doların diğer para birimleri karşısında değer kazanmasıyla Temmuz 2021'den bu yana ilk kez 31 bin doların altına indi

Bitcoin 10 ayın en düşük seviyesinde
AA

Dünyanın en büyük kripto para birimi, son 24 saatte yüzde 10'un üzerinde değer kaybederek 30 bin 333 dolar seviyelerine kadar düştü.

Bitcoin'in fiyatı, Temmuz 2021'den bu yana ilk kez 31 bin dolar seviyesinin altına geriledi.

Öne çıkan diğer kripto para birimlerinden Ethereum'un fiyatı da son 24 saatte yüzde 11'in üzerinde düşüş göstererek 2 bin 225 dolara indi.

KRİPTO PİYASALARINDAKİ KAYIPLAR YOĞUNLAŞTI

Küresel hisse senedi piyasalarındaki negatif seyre paralel olarak kripto para piyasalarındaki kayıplar da yoğunlaştı.

Piyasalardaki negatif seyirde, para politikasında sıkılaşma beklentilerinin artması, riskli varlıklardan kaçış ve dolar endeksinin 20 yılın en yüksek seviyesine ulaşması etkili oldu.

Analistler, yükselen enflasyonla mücadele için para politikası sıkılaşmasının ve likiditenin azalmasının yatırımcıları küresel piyasalarda riskli varlıklardan uzaklaştırdığını belirtti.

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