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Son aylara kırdığı rekorlarla damga vuran Bitcoin yaklaşık 3 haftadır zaman zaman yükselse de genel düşüş trendiyle yatırımcılarını üzüyor. Bitcoin bugün gelen satışlarla günlük yüzde 6.8 düştü ve 29.670 doları gördü.

Böylece 8 Ocak'taki 41.946 dolarlık zirvesinden yaklaşık yüzde 30 gerilemiş oldu. Bugünkü düşüşte özellikle büyük yatırımcıların satışları etkili oldu. Bunun yanında doların küresel olarak güçlenmesi de gerilemeye katkıda bulundu. Doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi bugün yüzde 0.7 yükseldi.

Piyasa değeri bakımından en büyük 100 kripto paranın 90'ı son 24 saatte dolar karşısında değer kaybetti. Ethereum yüzde 5.3'lük düşüşle 1.218 dolara geriledi.