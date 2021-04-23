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Bitcoin'de bugün çok sert bir düşüş yaşanıyor. Dünyanın en büyük kripto para birimi son 24 saatte yüzde 11 değer kaybederek 48.300 dolara düştü.

Böylece Bitcoin 1.5 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bitcoin 14 Nisan'da 64.863 dolarla rekor kırmıştı. Tarihi zirvesinden düşüş

Benzer şekilde Ethereum da yüzde 13'lük düşüşle 2.130 dolara geriledi.

Binance Coin'de ise kayıp yüzde 16'yı aştı. Binance Coin 489 dolara geriledi. Piyasa değeri bakımından ilk 100 içerisinde yer alan kripto paraların 98'i son 24 saatte dolar bazında değer kaybı yaşadı.

Böylece kripto paraların toplam piyasa değeri de 2 trilyon 75 milyar dolardan 1 trilyon 752 milyar dolara düştü. Yani son 24 saatte 323 milyar dolar buharlaştı.

YÜZDE 39.6'YA YÜKSELECEK

Bu düşüşlerde ABD Başkanı Joe Biden'ın yeni vergi planı etkili oldu. Biden'ın açıkladığı plana göre sermaye yatırımlarından elde edilen gelirden alınacak vergi oranı neredeyse iki katına çıkarılarak yüzde 39.6'ya yükseltilecek. Söz konusu vergi kripto varlıklardan elde edilen kazançları da kapsıyor.

Bu planın açıklanmasıyla beraber ABD Milli Gelirler Dairesi'nin (IRS) vatandaşlara son 1 yılda kripto para alım-satımında bulunup bulunmadığını sormaya başlaması da kripto para piyasasındaki satışlarda etkili oldu.