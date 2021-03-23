HABERTURK.COM

58.000 dolar direncini kıramayan Bitcoin ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının da etkisiyle düşüşe geçti. Fed Başkanı Powell, Bank of International Settlement’ın (BIS) panelinde yaptığı bir konuşmada kripto paraların spekülatif ve volatil olduğunu belirtti.

Bitcoin bu açıklamaların etkisiyle son 24 saatte yüzde 7.1 değer kaybederek 53.770 dolara geriledi. Benzer şekilde Ethereum da yüzde 7.2 değer kaybederek 1.70 dolara düştü.

Piyasa değeri bakımından ilk 100'de bulunan kripto paraların 88'i son 24 saatte yatırımcısına dolar bazında para kaybettirdi. Popüler kripto parlar arasında en sert düşüşlerden birisi Cardano'da (ADA) yaşandı. Cardona yüzde 9 düştü. Binance Coin yüzde 5.4 değer kaybederken, Dogecoin'deki düşüş yüzde 7.3'ü buldu.