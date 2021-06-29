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Bitcoin'de dün başlayan yükseliş bugün de devam etti. Bitcoin son 24 saatte yüzde 5.2 yükselerek 35.975 doları gördü.

Ethereum ise yüzde 8.8 yükselişle 2.180 dolara ulaştı. Binance Coin'deki yükseliş yüzde 7.5, Dogecoin'deki yükseliş ise yüzde 5.3'ü buldu.

Bu yükselişlerde Almanya Federal Finansal Denetleme Otoritesi'nin (BaFin) kripto para platformu Coinbase'e kripto para saklama ve ticaretini yapma lisansı vermesi etkili oldu. BaFin ilk defa böyle bir lisans verdi.

Bitcoin'in haftalık yükselişi yüzde 20.6'yı, Ethereum'un haftalık yükselişi ise yüzde 22'yi budu.